影／布朗大學槍擊案9小時還沒抓到人！FBI急設檢舉平台 槍手身影曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國布朗大學13日下午發生校園槍擊，造成2人死亡、9人受傷。事發已超過9小時，槍手仍在逃。根據警方公布監視器畫面，槍手疑為一名30多歲黑衣男子，犯案後步行出現在附近街道。路透
美國布朗大學13日下午發生校園槍擊，造成2人死亡、9人受傷。事發已超過9小時，槍手仍在逃。根據警方公布監視器畫面，槍手疑為一名30多歲黑衣男子，犯案後步行出現在附近街道。路透

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國布朗大學13日下午發生校園槍擊，造成2人死亡、9人受傷。警方事發後展開大規模搜捕，截至當地時間14日凌晨、事發已超過9小時，槍手仍在逃。美國聯邦調查局（FBI）已設立線上檢舉平台，呼籲民眾提供任何可能與凶嫌相關的線索；根據警方公布初步監視器畫面，凶嫌身穿黑衣，約為30多歲。

這起槍擊案發生當地時間下午4時30分左右，地點靠近巴魯斯與霍利大樓（Barus & Holley building），為工程學院與物理系所在地。警方透露，當時正值秋季期末考第2天。

當局調動地方、州與聯邦機構共400多名執法人員在槍擊案區域周圍展開調查，但截至當地時間14日凌晨1時間30分（台灣時間14日下午2時30分），凶嫌仍未落網。

FBI宣布設立線上檢舉平台，呼籲民眾提供任何可能與凶嫌相關的照片、影片或資訊。布朗大學所在的普羅維登斯市警方也同步開設熱線電話，供民眾提供線索。

根據警方掌握監視器畫面，凶嫌疑似一名黑衣男子，年約30多歲，事發後步行出現在附近的霍普街（Hope Street），但畫面無法辨識出凶嫌長相。另有目擊者指出，這名男子可能戴著灰色迷彩面罩。

同時，布朗大學也在官網公布至少15個封鎖區域，根據地圖，紅色方框標示的範圍內，所有住宅和建築內人員需持續就地避難，直到執法人員協助撤離至安全地點。校方並強調，除非有執法人員陪同，否則不得在校園內或附近移動。

X影片連結：https://x.com/Defence_Index/status/2000067278055039067/video/1

美國布朗大學13日下午發生校園槍擊，直至隔日凌晨槍手仍在逃，校方已在官網公布封鎖區，呼籲區域內民眾就地避難，直至執法人員協助撤離至安全地點。圖/截自@TheLukeReport在X的照片
美國布朗大學13日下午發生校園槍擊，直至隔日凌晨槍手仍在逃，校方已在官網公布封鎖區，呼籲區域內民眾就地避難，直至執法人員協助撤離至安全地點。圖/截自@TheLukeReport在X的照片

美國 槍擊 法人

