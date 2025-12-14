川普：經濟政策成效未定 共和黨恐失眾院控制權

快訊

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普。（美聯社）
華爾街日報」今天報導，美國總統川普表示，他不確定共和黨能否在明年期中選舉保住眾議院控制權，因為他部分經濟政策尚未完全發揮效果。

川普昨天接受「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）訪問時，被問及共和黨是否會在2026年11月期中選舉失去眾議院時表示：「我沒辦法告訴你，我不知道這些資金什麼時候才會開始發揮作用。」

白宮未立即回應路透社的置評請求。

川普主張他的經濟政策，包括對進口商品廣泛加徵關稅，正在創造就業機會、提振股市，並吸引更多投資流入美國。

川普去年以抑制通貨膨脹為競選訴求，但最近幾週，他對於生活成本問題的說法卻反覆不定，時而說這是場騙局，時而歸咎於前總統拜登，時而又承諾他的經濟政策將在明年讓美國人受益。

川普受訪時說：「等到需要談論選舉時，也就是幾個月後，我認為物價情況將會相當不錯。」

在美國消費者對食品價格高漲日益不安之際，川普上個月撤回對200多項食品加徵的關稅。

根據「華爾街日報」報導，川普沒有說明他是否會降低對其他商品的關稅。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，川普整體支持度小幅上升至41%，但對其在生活成本方面的表現，支持度僅為31%。

