影／布朗大學期末考槍擊2死9傷！學生哭躲圖書館 疑7道槍聲曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國布朗大學13日下午發生校園槍擊，造成2人死亡、9人受傷。事發超過6小時，槍手仍未落網。大批警力持槍在槍擊案區域周圍展開調查。美聯社
美國布朗大學13日下午發生校園槍擊,造成2人死亡、9人受傷。事發超過6小時,槍手仍未落網。大批警力持槍在槍擊案區域周圍展開調查。美聯社

美國常春藤盟校布朗大學期末考驚傳槍響，至少2人死亡、9人受傷，傷亡者皆為學生，這是羅德島州時隔17年再度發生校園槍擊。槍案發生6小時，槍手仍未落網。社群流出一段影片，可見超過10名學生在校內圖書館內驚恐蜷縮避難，館外陸續傳出至少7聲疑似槍聲的駭人巨響。

這起槍擊案發生在當日下午4時20分左右，地點靠近巴魯斯與霍利大樓（Barus & Holley building），為工程學院與物理系所在地。警方透露，當時正值秋季期末考第2天，大樓外門並未上鎖，「所有人都可以自由出入大樓」。

截至當晚10時30分（台灣時間14日上午11時30分）左右，凶嫌尚未落網，全校仍處於封鎖狀態。

根據警方掌握監視器畫面，凶嫌是一名黑衣男，臉部無法清楚辨識；有目擊者指出，凶嫌可能戴著灰色迷彩面罩。

紐約郵報取得事發校內影片，超過10名學生神情恐懼、眼眶泛淚躲在圖書館書架前，同時背景傳出至少7道巨大聲響，在最後一聲巨響後，多名身穿特種部隊（SWAT）裝備、手持槍械的執法人員進入圖書館，並命令學生舉起雙手。

其中一名SWAT人員對告訴學生：「顯然有事情正在發生，我們在這裡是為了幫助你們……請聽從我們的指令，現在會帶你們離開。」警方隨後指示學生迅速取回隨身物品，接著將他們護送撤離圖書館。

另一名學生霍爾曼（Sophia Holman）也透露，在工程學院大樓內怡突然聽見數聲槍響，一開始還以為是木工教室的聲音，「還是哪個實驗室出事了」，直到看見有人從身旁狂奔而過，才意識到情況不對，立刻跟著逃跑。

CNN指出，這是羅德島州自2008年以來再傳校園槍擊，CNN同年首度建立校園槍擊資料庫；美國2025年迄今累計發生超過70起校園槍擊案。

根據社群影片，超過10名學生神情恐懼躲在圖書館書架前，同時背景傳出至少7聲巨大聲響，最後特種部隊人員持槍進入圖書館，並命令學生舉起雙手，隨後帶學生安全撤離。圖/截自@officialrnintel在X的影音
根據社群影片,超過10名學生神情恐懼躲在圖書館書架前,同時背景傳出至少7聲巨大聲響,最後特種部隊人員持槍進入圖書館,並命令學生舉起雙手,隨後帶學生安全撤離。圖/截自@officialrnintel在X的影音

