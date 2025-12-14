快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
這起槍擊案發生在當日下午4時20分左右，地點靠近巴魯斯與霍利大樓，警方已在現場圍起封鎖線。美聯社
這起槍擊案發生在當日下午4時20分左右，地點靠近巴魯斯與霍利大樓，警方已在現場圍起封鎖線。美聯社

美聯社報導，美國長春藤盟校之一的布朗大學於美東時間13日驚傳槍擊，造成多人中彈，消息人士透露已釀2人死亡，目前槍手仍在逃。當時正值秋季期末考第2天，校方一度誤以為槍手已落網，隨後緊急更正警報，要求學生與教職員就地避難。美國總統川普也在社群證實消息，並表示聯邦調查局（FBI）已介入。

這起槍擊案發生在當日下午4時20分左右，地點靠近巴魯斯與霍利大樓（Barus & Holley building），為工程學院與物理系所在地，有逾100間實驗室，以及數十間教室與辦公室。

布朗大學所在的普羅維登斯市市長史麥利（Brett Smiley）證實，事件造成2死，另有8人傷重住院、狀況穩定，傷亡數字可能會變動，並表示目前沒有嫌犯被拘留。

根據布朗大學緊急通報系統，校方起初公布凶嫌已被拘捕，但隨後聲明改口，警方仍在搜尋一名或多名凶嫌。

川普先在社群發文表示，已接獲槍擊案簡報，並出動FBI到場，且凶嫌已落網；隨著布朗大學校警推翻先前說法，川普再度發文，強調「凶嫌尚未被拘捕」。

布朗大學是美國著名的8所常春藤盟校之一，大學部約有7300名學生與超過3000名研究生。

美國長春藤盟校之一的布朗大學於美東時間13日驚傳槍擊，造成多人中彈，目前槍手仍在逃。美聯社
美國長春藤盟校之一的布朗大學於美東時間13日驚傳槍擊，造成多人中彈，目前槍手仍在逃。美聯社

相關新聞

常春藤盟校布朗大學爆槍擊釀2死！期末考第2天多人中彈 槍手在逃

美聯社報導，美國長春藤盟校之一的布朗大學於美東時間13日驚傳槍擊，造成多人中彈，消息人士透露已釀2人死亡，目前槍手仍在逃...

2025年雜訊太多！華爾街對哪些市場趨勢尤其看走眼？

2025年華爾街從年初到年尾警告聲不斷。經濟衰退來襲？關稅威脅再起？人工智慧（AI）泡沫爆裂？各種疑慮搞得市場忐忑不安，...

數十年政策大轉變…美國簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

近期傳出多起與美國公民結婚的綠卡申請人因簽證過期，遭移民暨海關執法局(ICE)逮捕或拘留的案例。資深移民律師指稱，國會曾...

白宮記者會撤手語…法官令恢復 司法部反對：侵犯總統形象

川普總統1月重新執政後，白宮即取消拜登政府時代所創設的官方新聞會都提供手語翻譯服務，引發全國聽障者協會(National...

美國猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

猶他州企業「離子礦物技術公司」(Ionic Mineral Technologies)宣布，在猶州湖泊山(Lake Mo...

EB-5門檻僅80萬 投資者選「川普金卡」非最符成本效益

川普總統10日宣布「川普金卡」(Trump Gold Card)簽證計畫上網，個人申請要捐款100萬元給財政部，企業擔保...

