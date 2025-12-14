常春藤盟校布朗大學爆槍擊釀2死！期末考第2天多人中彈 槍手在逃

美聯社報導，美國長春藤盟校之一的布朗大學於美東時間13日驚傳槍擊，造成多人中彈，消息人士透露已釀2人死亡，目前槍手仍在逃。當時正值秋季期末考第2天，校方一度誤以為槍手已落網，隨後緊急更正警報，要求學生與教職員就地避難。美國總統川普也在社群證實消息，並表示聯邦調查局（FBI）已介入。

這起槍擊案發生在當日下午4時20分左右，地點靠近巴魯斯與霍利大樓（Barus & Holley building），為工程學院與物理系所在地，有逾100間實驗室，以及數十間教室與辦公室。

布朗大學所在的普羅維登斯市市長史麥利（Brett Smiley）證實，事件造成2死，另有8人傷重住院、狀況穩定，傷亡數字可能會變動，並表示目前沒有嫌犯被拘留。

根據布朗大學緊急通報系統，校方起初公布凶嫌已被拘捕，但隨後聲明改口，警方仍在搜尋一名或多名凶嫌。

川普先在社群發文表示，已接獲槍擊案簡報，並出動FBI到場，且凶嫌已落網；隨著布朗大學校警推翻先前說法，川普再度發文，強調「凶嫌尚未被拘捕」。