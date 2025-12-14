聽新聞
美國布朗大學傳有槍手出沒 警方持續搜索嫌犯
美國東北部羅德島州常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）校園今天晚間傳出有槍手出沒，校方表示嫌犯仍在逃，警方持續搜索中。
法新社報導，布朗大學校方透過緊急通知警告校園有持槍者現身，大學與普羅維登斯（Providence）警方已到場處理，並敦促人們原地避難。
布朗大學校方提到，警方目前仍持續搜索嫌犯，並建議人們「鎖好門、將手機調為靜音，維持躲避狀態並靜候進一步通知」。
布朗大學位於羅德島州首府普羅維登斯，離波士頓不遠，擁有約1萬1000名學生。
