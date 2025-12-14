聯合航空波音777發動機故障返航 美航空總署將調查

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國聯邦航空總署指出，聯合航空預定飛往東京的班機今天下午起飛時發動機發生故障，因此被迫返回維吉尼亞州北部的杜勒斯國際機場，相關當局將對此事展開調查。

路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示將調查聯合航空（United Airlines）803班機這起事件，涉事機型為波音（Boeing）777-200。

聯合航空發言人談到，這架班機在起飛不久後因其中一具發動機失去動力而折返降落，機上275位乘客和15名機組人員都平安無事。

聯合航空發言人還說，公司正安排今天稍晚改以另一架飛機執行這個航班。

杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）距離華府僅約40公里，是離美國首都最近的國際機場。

社群媒體X平台上的照片與影片顯示，機場跑道附近冒出濃煙，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）及相關當局說明，這是因為飛機發動機一片護蓋脫落起火，導致機場地面樹叢也燃燒起來，不過火勢已撲滅。

