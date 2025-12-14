聯合航空波音777發動機故障返航 美航空總署將調查
美國聯邦航空總署指出，聯合航空預定飛往東京的班機今天下午起飛時發動機發生故障，因此被迫返回維吉尼亞州北部的杜勒斯國際機場，相關當局將對此事展開調查。
路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示將調查聯合航空（United Airlines）803班機這起事件，涉事機型為波音（Boeing）777-200。
聯合航空發言人談到，這架班機在起飛不久後因其中一具發動機失去動力而折返降落，機上275位乘客和15名機組人員都平安無事。
聯合航空發言人還說，公司正安排今天稍晚改以另一架飛機執行這個航班。
杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）距離華府僅約40公里，是離美國首都最近的國際機場。
社群媒體X平台上的照片與影片顯示，機場跑道附近冒出濃煙，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）及相關當局說明，這是因為飛機發動機一片護蓋脫落起火，導致機場地面樹叢也燃燒起來，不過火勢已撲滅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言