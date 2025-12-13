2025年雜訊太多！華爾街對哪些市場趨勢尤其看走眼？

2025年華爾街從年初到年尾警告聲不斷。經濟衰退來襲？關稅威脅再起？人工智慧（AI）泡沫爆裂？各種疑慮搞得市場忐忑不安，但在一陣劇烈震盪後通常又回歸平靜。這帶給投資人什麼教訓？

本周市場七上八下，就是2025全年市況的縮影：甲骨文和高通釋出的訊息再度敲響AI泡沫警鈴，動搖投資人對AI股漲勢能否持久的信心，拖累那斯達克100指數12日盤中重挫2.3%。

回顧這一年來，同樣揮之不去的包括經濟衰退疑慮、關稅震撼彈不定時冒出、聯準會（Fed）降息展望變來變去。於是，美國公債殖利率隨之竄升、陡降，然後又躍起。美元匯率上半年溜滑梯，下半年走平。

每一段插曲都予人「轉折點」來了的迫切感，但往往是船過水無痕，未造成持久的影響。本周AI股大震盪是否打破這種型態，仍有待觀察。

2025市場教訓：缺乏實質的雜訊是陷阱

彭博資訊報導，2025年給投資人的教訓，並非宏觀趨勢不再重要，而是太多缺乏實質的雜訊可能是個陷阱。今年這種型態讓形形色色的投資人為之氣餒，最明顯的是採取趨勢追蹤（trend following）策略的基金，這種押注市場單一走向的基金今年表現差勁，要怪殖利率和匯率走勢像蹺蹺板忽漲忽跌，讓這種追蹤趨勢的交易施展不開，法興追蹤20支這類大型基金的指數今年來下跌約1%。

Dynamic Beta投資公司創辦人畢爾說：「若你回到1月1日，告訴大家：『貿易戰將爆發，川普會威脅Fed獨立性，和種種瘋狂事情』，你可能以為會造成巨大衝擊。但其實，這世界沒什麼改變。這一年雜訊超多，資訊變化卻不大。」

這種七上八下的型態，可在過去幾個交易日一覽無遺。Fed周三降息激勵資產價格齊揚，但克里夫蘭聯準銀行哈瑪克針對通膨和就業發表偏「鷹」談話後，美國長期公債價格12日回跌，甲骨文布建資料中心計畫延遲的消息則拖累美股下跌。

這再次凸顯出，市場對相對溫和的訊號反應劇烈，但這種走勢或許持續不了多久。

整體而言，趨勢追蹤基金今年來投資報酬大致下跌或持平，反映美國長期和短期公債、10年期英國公債、歐元和美元走勢逆轉。法興指數顯示，各種資產類別中，以外匯和固定收益交易損失最大。

時機未到就偷跑 美元、美債押注翻車

這些損失反映一連串「時機未到就搶跑」的操作，後來因市場動能突然轉變而翻車。

比方說，債券交易員斷定Fed降息趨勢確立，不料新的通膨數據發布或Fed官員放鷹，殖利率猛然反撲。

又如年初時，市場共識觀點是美元應會走強，因為川普關稅戰將重創美國的貿易夥伴。於是槓桿型基金，包括趨勢追蹤基金在內，累積了大量放空歐元兌美元部位。沒想到，美元在1月觸頂後一連六個月走貶，於是「賣美國」論述開始大行其道。到7月，槓桿型基金做空美元的部位升到去年9月來最高，怎知後來「美元末日論」證明是謬論，之後美元大致走平。

美債同樣歷經雲霄飛車般走勢。年初市場普遍擔心，川普龐大的支出計畫將導致美國赤字暴增，30年期美債殖利率於是在5月衝上兩年高點，同月穆迪摘除美國AAA信評，加深悲觀氣氛。

豈料降評時點大約是殖利率觸頂之時，因為市場共識看法又變了，現在認為關稅稅收有助於改善赤字、紓解長債殖利率承受的壓力。而就業市場減弱，給Fed空間降息。

結果是：10年期美債殖利率今年大部分時間都在4%~4.5%的區間內震盪。任何上升或下降趨勢，持續時間都不超過幾周。

AlphaSimplex首席策略師卡米絲琪說，2025年的共通主題是：投資人在決策未定時就搶先偷跑，以至於等到正式決定公諸於世時，市場反應反倒平靜。