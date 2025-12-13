快訊

2度中斷！羅志祥小巨蛋開唱爆「嚴重失誤」 他當場喊卡：先回家！

中研院評議會速戰速決 院長候選人陳建仁獲「高度共識」

泰柬衝突有望停火？川普稱雙方達成協議 泰總理否認「並未討論」

泰柬衝突有望停火？川普稱雙方達成協議 泰總理否認「並未討論」

中央社／ 曼谷13日綜合外電報導
泰國總理阿努廷。圖／法新社
泰國總理阿努廷。圖／法新社

泰國國防部表示，柬埔寨部隊今天殺害4名泰國士兵；此前，泰國總理阿努廷否認美國總統川普日前聲稱泰柬雙方已達成停火協議、結束連日致命衝突的說法。

法新社報導，這場泰柬之間的暴力衝突，源於雙方對一條長達800公里、劃定於殖民時期的邊界長期存在爭議，已迫使兩國約50萬人流離失所。

泰國國防部表示，本週至少已有24人喪生，其中包括今天在邊界地區陣亡的4名泰國士兵。

在川普宣稱已達成停火前，泰柬兩國互相指責對方重新點燃衝突。

然而，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天表示，川普在12日的通話中「並未提及是否應該實施停火」。

阿努廷今天告訴記者，兩位領導人「並未討論」此一議題。

川普則盛讚他與阿努廷及柬埔寨總理洪馬內（HunManet）的通話是「非常好的對話」。

川普12日在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）上寫道：「他們已同意自今晚起停止一切交火，並回到7月達成的原始和平協議。」

柬埔寨中文媒體「柬中時報」報導，柬埔寨總理洪馬內今天下午宣布，柬埔寨歡迎並接受馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）的停火倡議。根據相關安排，泰柬雙方將自當地時間今晚10時停火。

泰國 柬埔寨 阿努廷 川普 馬來西亞 美國

延伸閱讀

分析：川普世界觀認美俄中劃勢力 美歐關係陷冰點

判決最快明年1月出爐…川普關稅若遭最高法院推翻 3大受惠類股呼之欲出

擴建白宮宴會廳…川普撤建築師 保護古蹟團體提告促停工

川普同意售中Nvidia高階晶片 正反意見拉鋸

相關新聞

泰柬衝突有望停火？川普稱雙方達成協議 泰總理否認「並未討論」

泰國國防部表示，柬埔寨部隊今天殺害4名泰國士兵；此前，泰國總理阿努廷否認美國總統川普日前聲稱泰柬雙方已達成停火協議、結束...

數十年政策大轉變…美國簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

近期傳出多起與美國公民結婚的綠卡申請人因簽證過期，遭移民暨海關執法局(ICE)逮捕或拘留的案例。資深移民律師指稱，國會曾...

白宮記者會撤手語…法官令恢復 司法部反對：侵犯總統形象

川普總統1月重新執政後，白宮即取消拜登政府時代所創設的官方新聞會都提供手語翻譯服務，引發全國聽障者協會(National...

美國猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

猶他州企業「離子礦物技術公司」(Ionic Mineral Technologies)宣布，在猶州湖泊山(Lake Mo...

EB-5門檻僅80萬 投資者選「川普金卡」非最符成本效益

川普總統10日宣布「川普金卡」(Trump Gold Card)簽證計畫上網，個人申請要捐款100萬元給財政部，企業擔保...

李傳良等貪官逃美 中疑用美技術加強監控

中國前官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後，仍受北京監控；美聯社報導，中國正運用日益強大的監控技術鞏固國內權力並大幅提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。