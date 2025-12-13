快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

關係緩和 美國撤銷對巴西最高法院法官制裁

中央社／ 巴西利亞/華盛頓12日綜合外電報導

美國財政部今天表示，已經解除對巴西最高法院法官莫瑞斯的制裁。莫瑞斯因審理美國總統川普盟友、巴西前總統波索納洛的刑事案件而成為制裁對象。

路透社報導，在華府開始取消對巴西商品的高額關稅後，這項制裁也在實施的不到5個月內撤銷，顯示川普與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的關係迅速回暖，立場已從極力維護巴西右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）轉移開來。

美國今年7月依「全球馬尼次基法」（GlobalMagnitsky Act）制裁莫瑞斯（Alexandre de Moraes），以懲罰他審理導致波索納洛因2022年連任失利後涉嫌發動政變而被定罪入獄的案件。

川普曾稱這起審判為「獵巫行動」，他的政府也指控莫瑞斯將法院武器化，授權任意審前羈押並壓制言論自由。

美國財政部今天也解除9月對莫瑞斯妻子巴爾奇（Viviane Barci）的制裁，以及對巴爾奇與其家庭成員控制的金融機構Lex Institute的相關制裁。

今年夏季，這些制裁措施加上川普對巴西多項進口商品徵收重稅，一度使巴西利亞與華府關係緊張。部分關稅已於上月開始取消。

魯拉今天對此舉表示歡迎，並指出他曾在上週與川普通話時推動解除制裁。魯拉今天在聖保羅一場活動中說：「上週和川普通話時，他問我：『這對你有好處嗎？』我說，這對巴西、對巴西民主都好。」

莫瑞斯在同一場活動上表示，美國財政部的決定是「巴西民主、司法體系與主權的三重勝利」。他說：「我必須感謝魯拉總統為我和我妻子所做的努力。」

巴西 川普 美國

延伸閱讀

川普特使赴歐洲 美仍盼盡速縮小與歐烏歧見

川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」

已故「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

川普為平息民怨可能再調降關稅 「這些商品」有望優先降稅

相關新聞

沒台積代工性能退步！美議員質疑輝達誇大華為實力 要求商務部長說明

金融時報報導，美國眾議院中國事務委員會的共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）質疑白宮近期允許輝達向中國出...

已故「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

美國眾議院監督委員會的民主黨籍成員13日公布一批來自已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遺產管理委...

數十年政策大轉變…美國簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

近期傳出多起與美國公民結婚的綠卡申請人因簽證過期，遭移民暨海關執法局(ICE)逮捕或拘留的案例。資深移民律師指稱，國會曾...

白宮記者會撤手語…法官令恢復 司法部反對：侵犯總統形象

川普總統1月重新執政後，白宮即取消拜登政府時代所創設的官方新聞會都提供手語翻譯服務，引發全國聽障者協會(National...

美國猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

猶他州企業「離子礦物技術公司」(Ionic Mineral Technologies)宣布，在猶州湖泊山(Lake Mo...

EB-5門檻僅80萬 投資者選「川普金卡」非最符成本效益

川普總統10日宣布「川普金卡」(Trump Gold Card)簽證計畫上網，個人申請要捐款100萬元給財政部，企業擔保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。