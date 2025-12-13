快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

聽新聞
0:00 / 0:00

美新版國防授權法案 要求公開揭露中共高層財富狀況

中央社／ 華盛頓12日專電
美中關係示意圖。美聯社
美中關係示意圖。美聯社

美國聯邦眾議院通過參、眾兩院妥協版「國防授權法案」，要求美國國家情報總監應在網站公布，並向國會相關委員會提交中國共產黨領導層財富狀況的報告，內容應包括個人財富、金融資產及商業利益的評估。

美國聯邦眾議院本週稍早以312票對112票表決通過「國防授權法案」（National Defense AuthorizationAct，NDAA），聯邦參議院預計下週表決，之後交由總統簽字生效。

根據已公布的新版法案，關於中共領導層財富狀況報告的部分寫道，法案生效一年內，國家情報總監應於國家情報總監辦公室的公開網站上公布，並向參議院情報委員會及外交委員會，以及眾議院情報委員會和外交委員會提交有關中共領導層財富狀況的報告。

法案指出，報告內容應包括個人財富、金融資產及商業利益的評估，對象涵蓋中共總書記、中共中央政治局常務委員會成員、中央政治局委員。

這些外籍人士直接或間接擁有或掌控的實體、金融資產證據，包括中國境內及境外不動產持有的情況、任何高價值的個人資產，在中國以外司法管轄區持有的商業資產、投資及金融帳戶；識別用於掩飾這類財富和資產所有權的金融代理人、商業夥伴或其他實體。

法案還寫道，這份報告應以非機密的形式公布及提交，但若有需要，交給國會相關委員會的版本可加上機密附件。

華府智庫分析指出，有關中國統治菁英持有金融資產的報告將有助揭露非法財富和貪腐行為。

國防授權法案 財富 資產

延伸閱讀

影／停砍公教年金戰火 鄭麗文批執政黨正事不做、要民進黨別再扯後腿

賴總統指在野濫權法案擬不副署 羅智強批：貪腐、無能、獨裁到沒藥醫

賴總統找綠委背書挺政院 認定在野濫權法案擬不副署

影／便當會商討爭議法案 吳思瑤：支持行政部門最終決定

相關新聞

沒台積代工性能退步！美議員質疑輝達誇大華為實力 要求商務部長說明

金融時報報導，美國眾議院中國事務委員會的共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）質疑白宮近期允許輝達向中國出...

華府直擊／林佳龍超低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

美東時間周四晚間，華府圈傳出外交部長林佳龍出現在美國在台協會（AIT）位於阿靈頓的華盛頓總部附近，登時引發不少臆測。

已故「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

美國眾議院監督委員會的民主黨籍成員13日公布一批來自已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遺產管理委...

數十年政策大轉變…美國簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

近期傳出多起與美國公民結婚的綠卡申請人因簽證過期，遭移民暨海關執法局(ICE)逮捕或拘留的案例。資深移民律師指稱，國會曾...

白宮記者會撤手語…法官令恢復 司法部反對：侵犯總統形象

川普總統1月重新執政後，白宮即取消拜登政府時代所創設的官方新聞會都提供手語翻譯服務，引發全國聽障者協會(National...

美國猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

猶他州企業「離子礦物技術公司」(Ionic Mineral Technologies)宣布，在猶州湖泊山(Lake Mo...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。