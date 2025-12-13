快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

川普特使赴歐洲 美仍盼盡速縮小與歐烏歧見

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美方官員表示，特使魏科夫（Steve Witkoff）週末將在柏林與歐洲領袖及烏克蘭總統澤倫斯基會面。白宮仍決定派員與歐、烏接觸，凸顯美國亟欲年底前讓俄烏和平進程有所進展。

歐洲領袖原本希望能安排美國總統川普本週末在歐洲與他們會面，以討論歐洲與烏克蘭對美國和平方案所提出的修正建議。但白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）11日時指出，川普「已厭倦只是為開會而開會」。

華爾街日報指出，派魏科夫前往歐洲凸顯美方想盡快縮小美、烏之間在和平方案上的分歧。魏科夫一直主導美國與俄、烏之間就川普和平方案的談判。魏科夫另將於14、15日與來自英、法、德的對口官員會面。

當前美國與歐烏之間在和平方案仍存在多項重大分歧，尤其是烏克蘭領土問題上。華府希望基輔主動從頓巴斯（Donbas）地區撤出，但基輔拒絕單方讓步。

澤倫斯基11日拒絕美方一項新提案，提案要求烏克蘭自頓巴斯地區撤軍，然後將當地設為「自由經濟區」做為緩衝。

多名川普政府高層認為，烏克蘭正在輸掉這場戰爭，若戰事持續，最終戰敗損失只會更大；不過烏克蘭與部分歐洲官員則認為，只要盟友加大軍事與財政支援，烏克蘭至少仍可再撐一年甚至更久。

前俄羅斯央行行長亞歷山申科（SergeyAleksashenko）今天接受CNBC節目訪問時表示，儘管經濟壓力日益加重，俄國擁有足夠資金可再支撐對烏戰爭數年。

亞歷山申科表示，雖然當前俄國經濟整體並不漂亮，俄國央行預測今年經濟成長率僅為0.9%，遠低於去年的 4.3%，但俄國央行正逐步壓低通膨，不同產業間的表現有好有壞，且莫斯科還有錢支應戰爭。

他說：「我相當確定，普丁手中的錢至少還能再支撐戰爭兩到三年，甚至更久。」

烏克蘭 美國 俄國

延伸閱讀

川普才宣稱停火就被打臉？泰柬雙方互控開火、泰軍出動F-16炸橋

川普為平息民怨可能再調降關稅 「這些商品」有望優先降稅

澤倫斯基將赴柏林會歐洲領袖 聚焦俄烏和平談判進展

川普宣布：泰國與柬埔寨同意停止邊境交火

相關新聞

沒台積代工性能退步！美議員質疑輝達誇大華為實力 要求商務部長說明

金融時報報導，美國眾議院中國事務委員會的共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）質疑白宮近期允許輝達向中國出...

已故「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

美國眾議院監督委員會的民主黨籍成員13日公布一批來自已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遺產管理委...

數十年政策大轉變…美國簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

近期傳出多起與美國公民結婚的綠卡申請人因簽證過期，遭移民暨海關執法局(ICE)逮捕或拘留的案例。資深移民律師指稱，國會曾...

白宮記者會撤手語…法官令恢復 司法部反對：侵犯總統形象

川普總統1月重新執政後，白宮即取消拜登政府時代所創設的官方新聞會都提供手語翻譯服務，引發全國聽障者協會(National...

美國猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

猶他州企業「離子礦物技術公司」(Ionic Mineral Technologies)宣布，在猶州湖泊山(Lake Mo...

EB-5門檻僅80萬 投資者選「川普金卡」非最符成本效益

川普總統10日宣布「川普金卡」(Trump Gold Card)簽證計畫上網，個人申請要捐款100萬元給財政部，企業擔保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。