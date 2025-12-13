已故「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡
美國眾議院監督委員會的民主黨籍成員13日公布一批來自已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遺產管理委員的照片，可見多名政商界重量級人物曾在他身邊出入，包括現任總統川普、前總統柯林頓、川普前策士巴農、微軟創辦人蓋茲，以及億萬富豪布蘭森（Richard Branson）等人。
CNN與CNBC報導，其中不少人過去即被揭露與艾普斯坦有所往來，此次新公布的照片可能為這些關係的實際程度提供新線索，同時也凸顯艾普斯坦生前與多名具高度權勢與知名度的人物密切交往，而這些關係如今正受到外界嚴密檢視。
其中一張照片可見到川普與六名戴着夏威夷花環、臉部經後製塗黑遮住的女性站在一起。另一張照片顯示，川普站在艾普斯坦後方，場景看起來像是一場社交活動。第三張照片則顯示，川普坐在一名女性旁邊，地點似乎是在飛機上。
還有一張照片可見到一碗新奇保險套，上面印有川普的漫畫肖像，並寫著「我超～～大！」（I’m HUUUUGE!）。這些保險套被放在一個標示「川普保險套4.50美元」的碗中，產品出自紐約市一家名為Fishs Eddy 的新奇商品店，美國國家歷史博物館的線上典藏資料則將其描述為「政治諷刺保險套」
其他公布的照片還包括：巴農與艾普斯坦在鏡子前合影、柯林頓與艾普斯坦、其女友麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）及另一對夫婦同框、科技億萬富豪比爾・蓋茲與前安德魯王子合照。前哈佛大學校長桑默斯，以及律師德蕭維茲（Alan Dershowitz）也在其中。
民主黨人最初公開19張照片後，當天稍晚又公布另外70張。第二波釋出的影像中，包括一顆戴著假髮的雕刻南瓜，旁邊擺放寫有「Trumpkin：讓萬聖節再次偉大」（Make Halloween Great Again）的海報，以及一張「GX-99訊息治療系統」的特寫照片。
這些照片並未呈現任何性不當行為，也未被認為涉及未成年少女。至於照片的拍攝時間、地點與拍攝者身分，目前仍未對外說明。川普在白宮被問及此事時表示：「我沒看過那些照片，但每個人都認識這個男人，他在棕櫚灘人面很廣。這沒什麼大不了，我對此一無所知。」
眾議院監督委員會一名發言人批評委員會中的民主黨議員「斷章取義挑選照片，進行有針對性的刪減，以捏造關於川普總統的虛假敘事」。發言人說：「我們收到超過95000張照片，而民主黨人只公布一些。民主黨人針對川普總統的騙局已被徹底揭穿。我們收到的文件中沒有任何證據顯示存在任何不當行為。」
