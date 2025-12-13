快訊

小米POCO手機過保「可換電池」嗎？內行人推薦 更換前需做1事才安心

已故「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

茶聚加盟主虐打15歲老柯基犬！牙醫配偶也遭出征...他深夜再發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

華府直擊／林佳龍超低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
外交部長林佳龍近日訪美，住在離華盛頓特區有一橋之隔的阿靈頓，選擇與美國在台協會（AIT）華盛頓總部相近的凱悅尚萃（Hyatt Centric）飯店。圖為飯店外觀。記者陳熙文／攝影
外交部長林佳龍近日訪美，住在離華盛頓特區有一橋之隔的阿靈頓，選擇與美國在台協會（AIT）華盛頓總部相近的凱悅尚萃（Hyatt Centric）飯店。圖為飯店外觀。記者陳熙文／攝影

美東時間周四晚間，華府圈傳出外交部林佳龍出現在美國在台協會（AIT）位於阿靈頓的華盛頓總部附近，登時引發不少臆測。

由於林佳龍在聯合國大會期間，成功在紐約設宴與美方官員交流，其努力尋求外交突破的舉動並不讓人感到意外，但台美雙方究竟會針對什麼議題交流，引人好奇。

正值美國國務院12日舉辦首屆「矽谷和平高峰會」（Pax Silica Summit），美國擬與多國簽署宣言，旨針對稀土、晶片、人工智慧（AI）等領域建立合作聯盟，有意反制中國既有，以及正在崛起的領導地位。

國務院也在高峰會前一晚舉行開幕酒會，有人猜測林佳龍此刻訪美與美國致力於在核心技術和材料上，凝聚盟友合作關係有關，不過有與會人士表示，林佳龍並未現身酒會，倒是我駐美代表俞大㵢11日晚間曾在酒會中露臉。

對於林佳龍成謎的訪問行程，台灣駐華府媒體評估現任外長住在華盛頓特區過於敏感，恐引發爭議，推敲他可能下榻離華府有一橋之隔，與AIT辦公室相近的凱悅尚萃（Hyatt Centric）飯店，走路離AIT僅有不到3分鐘的路程。

11日一大早，媒體陸續抵達飯店一探究竟，果然在飯店大廳目擊我國駐外人員和外交部幕僚；林佳龍8時左右也出現在飯店餐廳前，但只出現幾秒，就被幕僚匆匆帶離媒體視線。

外交部基於台美默契，不願林佳龍曝光，作風格外低調，不但拒絕讓媒體採訪，也不肯留下任何影像紀錄，遂與媒體展開「諜對諜」的攻防戰。

在早餐用畢後，林佳龍在幕僚的指引下，未從餐廳大門離開，而是避開媒體眼線追蹤，經餐廳暗門坐上公務車。

不過駐華府媒體誤打誤撞，隨即發現林佳龍已離開飯店，正在AIT辦公室與美方官員見面。

據了解，林佳龍此次有部長辦公室幕僚隨身出訪，還有北美司司長王良玉同行，AIT處長谷立言也意外出現；谷立言不久前才在台灣官邸宴請賴清德總統和副總統蕭美琴，現在又出現在美國，與林佳龍一起開會。

林佳龍一行人自12日上午9時在AIT開會至下午2時左右，中午在AIT吃便當，最後透過建物的地下停車場通道出入，掩人耳目。據悉，林佳龍下午回到飯店後，仍與俞大㵢等人舉行內部會議，並準備返台。

為求不讓在場媒體捕捉到林佳龍和訪團的畫面，外交部人員甚至要求飯店打開平時傾倒廢棄物的後門通道出口，讓人員繞道，分批離開現場。

據了解，林佳龍此行約待3天左右，過程是低調再低調，台美之間都希望是無人知曉的秘密訪問，沒想到卻因為有人巧遇林佳龍而意外曝光。有涉外人士分析說，美台討論的議題可能涉及到賴清德總統的過境，為未來的行程鋪路，也可能討論到美台的廣泛合作。

對於林佳龍現身大華府地區，國務院發言人則表示，目前沒有任何可以證實的資訊，並指出，與美國長期的政策相符，美國維持與台灣健全的非官方關係。

外交部長林佳龍近日訪美，12日上午與外交部的幕僚同仁在飯店餐廳一同用餐。記者陳熙文／攝影
外交部長林佳龍近日訪美，12日上午與外交部的幕僚同仁在飯店餐廳一同用餐。記者陳熙文／攝影
外交部長林佳龍近日訪美，12日前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部與美方官員開會。圖為AIT華盛頓總部所在的大樓。記者陳熙文／攝影
外交部長林佳龍近日訪美，12日前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部與美方官員開會。圖為AIT華盛頓總部所在的大樓。記者陳熙文／攝影
外交部訪團為躲避媒體，還特別要求飯店打開後門通道，分批讓人員離開。記者陳熙文／攝影
外交部訪團為躲避媒體，還特別要求飯店打開後門通道，分批讓人員離開。記者陳熙文／攝影

林佳龍 外交部 美國在台協會

延伸閱讀

林佳龍：國經協會將訪以色列 促高科技人才培育互動

林佳龍接見 BPW Taiwan 肯定外交的「溫柔力量」

林佳龍接見國際護理協會訪團 感謝力挺台灣主辦大會

影／與宏都拉斯復交？ 林佳龍：保持開放態度

相關新聞

已故「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

美國眾議院監督委員會的民主黨籍成員13日公布一批來自已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遺產管理委...

華府直擊／林佳龍超低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

美東時間周四晚間，華府圈傳出外交部長林佳龍出現在美國在台協會（AIT）位於阿靈頓的華盛頓總部附近，登時引發不少臆測。

川普點名華許、哈塞特競逐Fed主席 利率政策「應該聽我意見」

美國總統川普12日在白宮橢圓辦公室接受華爾街日報專訪時表示，傾向於明年任命聯邦準備理事會（Fed）前理事華許（Kevin...

Meta明年推阿里在內工具訓練的閉源模型 祖克柏親掌 AI 急轉彎

彭博引述多位知情人士報導，Meta 近幾個月重心打造人工智慧（AI）團隊後，執行長祖克柏近來親自介入 AI 研發的日常工...

川普拍板 統一監管全國AI

美國總統川普11日簽署行政命令，旨在將人工智慧（AI）的監管權集中於聯邦層級，建立單一的全國性監管框架，避免美國各州各自...

回歸核心圈！美總統女婿庫許納重返團隊 川普：我們需要他的頭腦

庫許納（Jared Kushner）在白宮唯一正式職稱是女婿，但他如今回歸美國總統川普核心圈，此一舉動引人矚目又頗具爭議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。