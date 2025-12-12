路透：伊拉克前總統沙勒將任聯合國難民事務高級專員

中央社／ 日內瓦12日綜合外電報導

路透社報導，伊拉克前總統沙勒（Barham Salih）已獲任命為下一位聯合國（UN）難民事務高級專員，打破過去多由歐洲對這項業務的捐助大國出身的人士擔任這一職位的傳統。

報導指出，根據聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）所發出的1封標示日期為12月11日的信函，當中確認沙勒將自明年1月1日起接替自2016年起執掌聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）的義大利人格蘭迪（Filippo Grandi），展開5年任期。

這項任命案尚待UNHCR委員會批准。UNHCR的1名發言人婉拒對路透社發表評論，聯合國的1名發言人則表示相關程序尚在進行中。

沙勒來自伊拉克庫德族的庫德斯坦地區（Kurdistan），他當年為了逃離伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）政權的迫害，前往英國攻讀工程學。他在2018至2022年擔任伊拉克總統。

UNHCR正面臨全球流離失所人數創新高、其資金來源卻銳減的困境。關鍵捐助國美國在總統川普（Donald Trump）執政下已大砍注資，其他捐助國則將資金轉移至國防用途。

