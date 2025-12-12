回歸核心圈！美總統女婿庫許納重返團隊 川普：我們需要他的頭腦

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
庫許納（Jared Kushner）在白宮唯一正式職稱是女婿，但他如今回歸美國總統川普核心圈，此一舉動引人矚目又頗具爭議。

法新社報導，庫許納在離開白宮4年後，作為川普女兒伊凡卡（Ivanka）丈夫的他如今被川普委以重任，在加薩及烏克蘭的和平談判中都扮演關鍵角色。

本週，現年44歲的庫許納還成為派拉蒙公司（Paramount）收購好萊塢巨頭華納兄弟（WarnerBros.）的投資人之一。若這筆交易成功，川普家族將可能間接持有川普最痛恨的新聞頻道、美國有線電視新聞網（CNN）的部分股權。

庫許納和伊凡卡在川普首任任期內曾任特別顧問。但自2020年川普敗選後，兩人移居佛羅里達州，庫許納淡出公眾視野，轉向私人企業，並強調不會在川普可能的第2個任期重返政府。

從此之後，庫許納創立投資公司，該公司主要資金來自他在首次川普任期內有業務往來的中東國家，根據富比世（Forbes）報導，他已成為億萬富翁。

這些情況引發外界質疑是否存有利益衝突，庫許納本人否認這種說法，白宮發言人李威特（KarolineLeavitt）則痛批相關質疑「極為可恥」。

不過，這些爭議並未阻止川普再次延攬庫許納。川普在加薩停火協議後，10月於以色列國會於表示：「我們找來庫許納了。有時我們需要他的頭腦，庫許納必須參與進來。」

白宮表示，庫許納正貢獻其「寶貴的專業知識」，強調他是「非正式、無給職顧問」。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）接受法新社詢問時表示，「庫許納是總統川普值得信賴的家人及優秀的顧問」，並提及庫許納在中東事務上的「成功紀錄」。

她說，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）「常因庫許納有處理複雜談判的豐富經驗意見而徵詢他，庫許納在被問及時，總是慷慨分享他寶貴的專業知識」。

