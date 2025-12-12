回歸核心圈！美總統女婿庫許納重返團隊 川普：我們需要他的頭腦
庫許納（Jared Kushner）在白宮唯一正式職稱是女婿，但他如今回歸美國總統川普核心圈，此一舉動引人矚目又頗具爭議。
法新社報導，庫許納在離開白宮4年後，作為川普女兒伊凡卡（Ivanka）丈夫的他如今被川普委以重任，在加薩及烏克蘭的和平談判中都扮演關鍵角色。
本週，現年44歲的庫許納還成為派拉蒙公司（Paramount）收購好萊塢巨頭華納兄弟（WarnerBros.）的投資人之一。若這筆交易成功，川普家族將可能間接持有川普最痛恨的新聞頻道、美國有線電視新聞網（CNN）的部分股權。
庫許納和伊凡卡在川普首任任期內曾任特別顧問。但自2020年川普敗選後，兩人移居佛羅里達州，庫許納淡出公眾視野，轉向私人企業，並強調不會在川普可能的第2個任期重返政府。
從此之後，庫許納創立投資公司，該公司主要資金來自他在首次川普任期內有業務往來的中東國家，根據富比世（Forbes）報導，他已成為億萬富翁。
這些情況引發外界質疑是否存有利益衝突，庫許納本人否認這種說法，白宮發言人李威特（KarolineLeavitt）則痛批相關質疑「極為可恥」。
不過，這些爭議並未阻止川普再次延攬庫許納。川普在加薩停火協議後，10月於以色列國會於表示：「我們找來庫許納了。有時我們需要他的頭腦，庫許納必須參與進來。」
白宮表示，庫許納正貢獻其「寶貴的專業知識」，強調他是「非正式、無給職顧問」。
白宮發言人凱利（Anna Kelly）接受法新社詢問時表示，「庫許納是總統川普值得信賴的家人及優秀的顧問」，並提及庫許納在中東事務上的「成功紀錄」。
她說，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）「常因庫許納有處理複雜談判的豐富經驗意見而徵詢他，庫許納在被問及時，總是慷慨分享他寶貴的專業知識」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言