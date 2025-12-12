白宮加碼猛批！川普政治、家庭涉華納出售案 CNN恐落入其盟友手裡

白宮今天加強對美國有線電視新聞網（CNN）的批評力道，高級官員紛紛附和川普總統經常發表的反媒體言論。CNN目前正處於華納集團出售案核心，川普在政治與家庭均深陷其中。

法新社報導，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）今天在社群網站X寫道：「CNN=膽小鬼新聞網（Chicken News Network）」。他指責CNN懦弱，未邀請川普顧問米勒（Stephen Miller）受訪，「大概是因為害怕米勒會教訓他們。」

美國副總統范斯（JD Vance）隨後轉發這篇貼文並補充說：「如果CNN想成為真正的新聞網，就應該播出我們政府的重要聲音。」

根據福斯新聞（Fox News）今天報導，CNN發言人表示歡迎米勒再來上節目。

CNN發言人表示：「作為一家新聞機構，我們對報導哪些新聞以及何時報導，擁有編輯決策權，這取決於當天的新聞重點。我們期待未來在新聞需要時，再次邀請米勒參與。」

川普政府對CNN最嚴厲的攻擊來自白宮官方帳號「快速反應47」（Rapid Response 47）。此帳號發文攻擊CNN知名記者柯林斯（Kaitlan Collins），稱她「不是記者，而是民主黨傳聲筒」。

川普昨天以類似方式質疑另一名CNN記者，「你知道你為民主黨工作，對吧？你基本上就是民主黨助手。」

CNN尚未就這些指控發表公開評論，這間電視台過去回應有關其政治偏見的批評時，始終堅稱致力於客觀公正的新聞報導。

CNN成立於1980年，目的是提供全球電視新聞報導。目前它隸屬待價而沽的華納兄弟探索集團（Warner Bros. Discovery），此集團正處於串流巨人Netflix與派拉蒙天空之舞集團（Paramount Skydance）爭購核心。

派拉蒙方面係由執行長大衛．艾里森（David Ellison）領軍，他是川普盟友、甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）之子。川普女婿庫許納（Jared Kushner）也透過其投資公司加入派拉蒙陣營。依派拉蒙提案，CNN將落入艾里森家族之手。

另一方面，在Netflix提案下，華納兄弟探索集團將在其影業與串流媒體業務出售給Netflix前，先行分售CNN與其他有線新聞資產。

川普批評現任CNN管理層是「一群非常不誠實的人」，並說他不認為這種狀況應該繼續下去。川普表示，他將親自參與政府對此交易的批准，而不是依照慣例僅由司法部負責審查。

