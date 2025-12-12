好市多財報優預期 電商強勢成長 但股價盤後走弱

量販俱樂部好市多（Costco）周四公布優於市場預期的財報，但股價在盤後交易仍小跌0.68%，顯示投資人仍對成長趨緩風險保持警戒。

在截至11月23日的第1季，銷售年增8%至659.8億美元，連同會員費的營收為673億美元，略高於華爾街預期的671.4億美元。淨利從去年同期的18億美元增至20億美元、每股盈餘自4.04美元增至4.5美元，後者優於市場預期的4.27美元。美國的同店銷售年增5.9%，全球則成長6.4%。

在門市表現方面，美國店內美食區於萬聖節賣出創新高的35.8萬張披薩，較去年大增31%。烘焙坊在感恩節前三天賣出450萬個派，等於每家門市三天內售出逾7,000個。黑色星期五也刷新紀錄，非食品類訂單超過2.5億美元。

財務長米勒奇普（Gary Millerchip）在財報後電話會議上指出，本季亮點之一是電商強勢成長：數位銷售年增20.5%，官網流量年增24%，App流量更暴增48%。在美國市場透過Instacart、海外市場透過Uber和DoorDash提供的當日送達服務，增速快於整體電商。

他補充，非食品類的領漲品項包括藥局、金飾與珠寶、輪胎、小型電器與服飾，皆呈現雙位數年增。

關稅壓力持續存在。美國市場約有三分之一的銷售來自進口商品，好市多正以提高美國採購比重、整合全球採購以降低成本，以及調整品項好避開受關稅拖累最嚴重類別，努力減輕關稅影響。該公司11月下旬控告川普政府，要求退還今年迄今繳納的新關稅，並在最高法院裁決前不得再徵收。

上季末，好市多共有8,140萬名付費會員（年增5.2%）、持卡人1.459億（年增5.1%）；美國與加拿大的續卡率為92.2%，全球則是略低的89.7%，因更多人在線上辦卡，而線上會員的續約率稍低。

截至周四收盤，好市多股價今年來累跌近3%，落後標普500指數17.6%的漲幅，然而過去五年大漲近140%。該公司發布的財報不總是能討好投資人：過去七季，有五次在財報公布次日，股價下跌，平均跌幅約4%，僅兩次上漲，平均漲幅1.6%。