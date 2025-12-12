以習近平決策模式為例 川普簽行政命令限制各州監管AI

美國總統川普11日簽署行政命令，旨在阻止各州自行制定人工智慧（AI）規範。他表示，在美國正與中國競爭AI 主導地位之際，這個蓬勃發展的產業卻面臨著被東拼西湊的繁瑣法規所扼殺的風險。

美聯社與NPR報導，儘管跨黨派國會議員，以及公民自由與消費者權益團體一直呼籲加強AI監管，認為乏足夠的監督。但川普在橢圓辦公室受訪時表示，隨著各國爭相主導人工智慧，「只會有一個贏家」，而中國企業只需面對中央政府的單一審批機制。

川普說：「我們有一筆龐大的投資即將到來，但如果他們必須從50個州取得50個不同的批准，那就別想了，根本不可能完成。」他並強調：「我們必須統一，中國之所以能統一，是因為他們只有一票，那就是習主席。他說要做，事情就這麼定了。」

川普的行政命令指示司法部長成立新的專案小組，挑戰各州法律，並要求商務部列出問題法規清單；同時也威脅制定AI法規的州，可能限制其從寬頻部署計畫及其他補助計畫中獲得資金。白宮AI事務主管薩克斯（David Sacks）表示，川普政府只會反制「最繁瑣的州級監管案例」，但不會反對「兒童安全」相關措施。

NPR指出，雖然國會在AI立法上陷入停滯，但數十個州已通過相關法規，包括禁止未經同意製作AI裸照、要求政府及企業披露AI使用情況、檢查算法歧視及保護吹哨人。

川普的行政命令幾乎確定將面臨司法挑戰，科技政策研究員則表示，若未經國會立法，川普政府無法以這種方式限制各州的監管權限。這項行政命令也招致部分支持者的批評，其中包括一些參與跨黨派合作、致力於透過立法保護兒童免受AI危害的組織。