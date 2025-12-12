快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

柯克遇刺案犯嫌親自出庭 法官將裁定媒體採訪權

中央社／ 蒲魯佛11日綜合外電報導

被控殺害美國保守派評論員柯克（Charlie Kirk）的凶嫌羅賓森（TylerRobinson）今天首度親自出庭，法官聽取了關於在這起備受矚目的刑事案件中，應允許何種程度媒體採訪權的辯論

羅賓森被控在青年運動組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）於猶他谷大學（Utah ValleyUniversity）校園舉辦的活動中，對當時正在與學生辯論的柯克開槍，導致柯克傷重不治。

路透社報導，柯克之死引發了不同意識形態光譜對政治暴力的同聲譴責。柯克是美國總統川普的盟友。

羅賓森今天身穿襯衫、繫著條紋領帶，在被戴上手銬腳鐐帶進猶他州蒲魯佛（Provo）的法庭後，與他的律師交談，時而微笑。他的律師諾瓦克（RichardNovak）表示，羅賓森的父母與兄弟也到場。

根據一名在場的「鹽湖論壇報」（Salt LakeTribune）記者描述，當羅賓森進場時，他的母親忍不住拭淚。

當地電視台畫面顯示，在護送22歲的羅賓森前往法院的車隊中，有一輛特種武器和戰術部隊（SWAT）的裝甲車。法院距離31歲的柯克於9月10日遭槍殺的地點約6公里。

美國地方法院法官葛拉夫（Tony Graf）聽取了羅賓森律師的論點，他們希望在這起已引發極大媒體關注的案件中，禁止攝影機進入法庭。

代表媒體機構的律師雷曼（David Reymann）則呼籲法院准許媒體取得本案閉門庭審的錄音與文字紀錄。

羅賓森的律師維瑟（Staci Visser）說：「我們不希望法庭外媒體的混亂，出現在這個法庭裡。」

葛拉夫排定於12月29日以視訊通話方式，對媒體採訪權做出裁決，並將初審定於明年5月18日至21日舉行。

在州檢察官要求下，葛拉夫指定柯克的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）為本案的受害人代表。

律師 美國 辯論

延伸閱讀

MLB／山本由伸讓柯克揮出界外球 拍賣會已經喊到58萬日圓

美國相信聖經者增加 柯克遭刺殺助長趨勢

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

MLB／是真的！藍鳥對道奇灌9分大局 巴格敲史上首支代打滿貫砲

相關新聞

Meta明年推阿里在內工具訓練的閉源模型 祖克柏親掌 AI 急轉彎

彭博引述多位知情人士報導，Meta 近幾個月重心打造人工智慧（AI）團隊後，執行長祖克柏近來親自介入 AI 研發的日常工...

以習近平決策模式為例 川普簽行政命令限制各州監管AI

美國總統川普11日簽署行政命令，旨在阻止各州自行制定人工智慧（AI）規範。他表示，在美國正與中國競爭AI 主導地位之際，...

美國啟動「川普金卡」簽證項目

（德國之聲中文網）川普政府12月10日推出了一項新的快速簽證審批計劃，面向願意支付100萬美元“捐款”以獲得美國永久居留權的外國人。川普金卡被宣傳為升級版“綠卡”。 川普在白宮告訴記者：“基本上

美國防授權法 助台挺歐

美國聯邦眾議院10日以壓倒性多數票通過預算規模逾9,000億美元的2026年度國防授權法案（NDAA），接下來將送交參議...

川普「金卡」申請網站 上線

川普政府10日推出「金卡」的申請網站，提供給願意支付至少100萬美元（約新台幣3,000萬元）申請美國移民簽證的人士使用...

創造AI的科技巨頭們 獲時代雜誌選為年度風雲人物

美國ABC新聞報導，今年時代雜誌年度風雲人物出爐，人工智慧（AI）的創造者們獲選為年度風雲人物，出現在時代封面上的AI要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。