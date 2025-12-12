柯克遇刺案犯嫌親自出庭 法官將裁定媒體採訪權
被控殺害美國保守派評論員柯克（Charlie Kirk）的凶嫌羅賓森（TylerRobinson）今天首度親自出庭，法官聽取了關於在這起備受矚目的刑事案件中，應允許何種程度媒體採訪權的辯論。
羅賓森被控在青年運動組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）於猶他谷大學（Utah ValleyUniversity）校園舉辦的活動中，對當時正在與學生辯論的柯克開槍，導致柯克傷重不治。
路透社報導，柯克之死引發了不同意識形態光譜對政治暴力的同聲譴責。柯克是美國總統川普的盟友。
羅賓森今天身穿襯衫、繫著條紋領帶，在被戴上手銬腳鐐帶進猶他州蒲魯佛（Provo）的法庭後，與他的律師交談，時而微笑。他的律師諾瓦克（RichardNovak）表示，羅賓森的父母與兄弟也到場。
根據一名在場的「鹽湖論壇報」（Salt LakeTribune）記者描述，當羅賓森進場時，他的母親忍不住拭淚。
當地電視台畫面顯示，在護送22歲的羅賓森前往法院的車隊中，有一輛特種武器和戰術部隊（SWAT）的裝甲車。法院距離31歲的柯克於9月10日遭槍殺的地點約6公里。
美國地方法院法官葛拉夫（Tony Graf）聽取了羅賓森律師的論點，他們希望在這起已引發極大媒體關注的案件中，禁止攝影機進入法庭。
代表媒體機構的律師雷曼（David Reymann）則呼籲法院准許媒體取得本案閉門庭審的錄音與文字紀錄。
羅賓森的律師維瑟（Staci Visser）說：「我們不希望法庭外媒體的混亂，出現在這個法庭裡。」
葛拉夫排定於12月29日以視訊通話方式，對媒體採訪權做出裁決，並將初審定於明年5月18日至21日舉行。
在州檢察官要求下，葛拉夫指定柯克的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）為本案的受害人代表。
