美轟炸機飛越日本海 白宮稱與中日關係皆良好

中央社／ 華盛頓/東京11日綜合外電報導

在美軍轟炸機與日本戰機飛越日本海之際，白宮今天表示，美國總統川普能同時與中國和日本維持「良好工作關係」。這番言論是在中俄軍演導致區域緊張後，美方對中日關係的回應。

路透社報導，東京當局表示，可搭載核武的美國轟炸機今天與日本戰機一同飛越日本海（Sea ofJapan），這是在中國和俄羅斯近日於日本、韓國周邊海空域展開聯合演訓後，日美進行的一次武力展示。

日本防衛省透過聲明表示，日美雙方「重申堅決防止任何試圖以武力單方面改變現狀的企圖，並確認了日本自衛隊與美軍的待命態勢」。

這次由2架美國B-52戰略轟炸機，與3架日本F-35匿蹤戰機及3架F-15制空戰機共同執行的飛行任務，是自上週中國在區域展開軍事演習、導致東京與北京緊張關係加劇以來，美國首次體現其軍事存在。

然而，一名不願具名的美國官員淡化了這次轟炸機飛行的意義，稱這早在中俄軍演前就已預先規劃，且美日軍機上個月也執行過類似的聯合架次飛行，當時還有美國B-1B轟炸機參與。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，即使日中兩國緊張關係升溫，美國總統川普仍能同時與中國維持「良好的工作關係」，並與日本保持「非常堅實的同盟關係」。

根據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，李威特說：「總統與日本新任首相（高市早苗）的關係非常好。」她隨後補充說：「幾個月前我們前往亞洲時，他很高興能見到她，後來他們又通過幾次電話。」

她在記者會上說：「日本是美國的偉大盟友，這從他們的個人關係以及我們與日本持續的貿易關係中可以得到印證。」

李威特指出，關於中國方面，川普也與中國國家主席習近平有著「良好的工作關係，他相信這對我們國家是件好事」。

日本 中日關係 美國

川普2.0國安戰略出爐 薛瑞福：強化台灣重要性

高市「台灣有事」發言引發中日糾紛 在野黨公布答辯資料指為個人意見

中日關係緊張…日媒民調：近4成日本民眾支持高市「台灣有事」發言

Meta明年推阿里在內工具訓練的閉源模型 祖克柏親掌 AI 急轉彎

彭博引述多位知情人士報導，Meta 近幾個月重心打造人工智慧（AI）團隊後，執行長祖克柏近來親自介入 AI 研發的日常工...

美國啟動「川普金卡」簽證項目

（德國之聲中文網）川普政府12月10日推出了一項新的快速簽證審批計劃，面向願意支付100萬美元“捐款”以獲得美國永久居留權的外國人。川普金卡被宣傳為升級版“綠卡”。 川普在白宮告訴記者：“基本上

美國防授權法 助台挺歐

美國聯邦眾議院10日以壓倒性多數票通過預算規模逾9,000億美元的2026年度國防授權法案（NDAA），接下來將送交參議...

川普「金卡」申請網站 上線

川普政府10日推出「金卡」的申請網站，提供給願意支付至少100萬美元（約新台幣3,000萬元）申請美國移民簽證的人士使用...

創造AI的科技巨頭們 獲時代雜誌選為年度風雲人物

美國ABC新聞報導，今年時代雜誌年度風雲人物出爐，人工智慧（AI）的創造者們獲選為年度風雲人物，出現在時代封面上的AI要...

邁阿密市長轉藍 共和黨：個案不影響選情

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】 沸沸揚揚的美國邁阿密市長選舉由民主黨人希金斯勝選，但這代表共和黨敗勢已現？民主黨人希金斯日前以19%優勢擊敗共和黨對手、當選美國邁阿密市長，結束共和黨28年執政，民主

