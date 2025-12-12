川普「金卡」申請網站 上線

川普政府10日推出「金卡」的申請網站，提供給願意支付至少100萬美元（約新台幣3,000萬元）申請美國移民簽證的人士使用。

根據這個網站Trumpcard.gov，金卡申請人必須先支付一筆不可退費的1.5萬美元手續費，國土安全部審核通過後，就得支付100萬美元，才能「以史上最快速度」取得美國的永久居留權。企業也能幫員工申請「企業金卡」，但雇主須負擔1.5萬美元手續費，然後為每一名獲准取得金卡的員工另付200萬美元。

商務部長盧特尼克指出，在預先登記期間已有約1萬人報名申請，預期還會再增加。他預估未來可以賣出數以千計的簽證金卡，可為美國帶數十億美元收入，吸引一些有助於美國經濟發展的人才。

這項計畫已籌備數月。今年稍早預告後，川普已於9月簽署行政命令，正式建立該制度。

網站上還預告將另行推出「白金卡」。持卡的外籍人士每年可在美國居住最多270天，且境外所得不必在美國繳稅。申請者必須支付500萬美元，1.5萬美元手續費一樣不可少。美國政府已為白金卡計畫開設「候補名單」。網站上寫道，「白金卡的費用不保證維持在500萬美元，建議你立即加入候補名單。」

根據網站，只要名額允許，通過審查的金卡申請人將獲得EB-1或EB-2簽證的合法身分。一旦收到申請單與費用，整流程預計需時數周，但官員也提到，「少數國家可能因簽證名額限制，需等待一年或更長時間」。