快訊

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

高雄甲仙、台南楠西一夜連環4震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

川普「金卡」申請網站 上線

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

川普政府10日推出「金卡」的申請網站，提供給願意支付至少100萬美元（約新台幣3,000萬元）申請美國移民簽證的人士使用。

根據這個網站Trumpcard.gov，金卡申請人必須先支付一筆不可退費的1.5萬美元手續費，國土安全部審核通過後，就得支付100萬美元，才能「以史上最快速度」取得美國的永久居留權。企業也能幫員工申請「企業金卡」，但雇主須負擔1.5萬美元手續費，然後為每一名獲准取得金卡的員工另付200萬美元。

商務部長盧特尼克指出，在預先登記期間已有約1萬人報名申請，預期還會再增加。他預估未來可以賣出數以千計的簽證金卡，可為美國帶數十億美元收入，吸引一些有助於美國經濟發展的人才。

這項計畫已籌備數月。今年稍早預告後，川普已於9月簽署行政命令，正式建立該制度。

網站上還預告將另行推出「白金卡」。持卡的外籍人士每年可在美國居住最多270天，且境外所得不必在美國繳稅。申請者必須支付500萬美元，1.5萬美元手續費一樣不可少。美國政府已為白金卡計畫開設「候補名單」。網站上寫道，「白金卡的費用不保證維持在500萬美元，建議你立即加入候補名單。」

根據網站，只要名額允許，通過審查的金卡申請人將獲得EB-1或EB-2簽證的合法身分。一旦收到申請單與費用，整流程預計需時數周，但官員也提到，「少數國家可能因簽證名額限制，需等待一年或更長時間」。

美國 網站 簽證

延伸閱讀

泰柬軍事衝突持續　泰國總理：尚未接到川普電話

泰柬衝突升溫 川普再扮和事佬將親自打電話斡旋

川普上任周年要遣返百萬人 國安部1.4億美元買6波音機當專機

美國物價攀至40年來新高 逾半民眾要川普負責

相關新聞

Meta明年推阿里在內工具訓練的閉源模型 祖克柏親掌 AI 急轉彎

彭博引述多位知情人士報導，Meta 近幾個月重心打造人工智慧（AI）團隊後，執行長祖克柏近來親自介入 AI 研發的日常工...

美國啟動「川普金卡」簽證項目

（德國之聲中文網）川普政府12月10日推出了一項新的快速簽證審批計劃，面向願意支付100萬美元“捐款”以獲得美國永久居留權的外國人。川普金卡被宣傳為升級版“綠卡”。 川普在白宮告訴記者：“基本上

美國防授權法 助台挺歐

美國聯邦眾議院10日以壓倒性多數票通過預算規模逾9,000億美元的2026年度國防授權法案（NDAA），接下來將送交參議...

川普「金卡」申請網站 上線

川普政府10日推出「金卡」的申請網站，提供給願意支付至少100萬美元（約新台幣3,000萬元）申請美國移民簽證的人士使用...

創造AI的科技巨頭們 獲時代雜誌選為年度風雲人物

美國ABC新聞報導，今年時代雜誌年度風雲人物出爐，人工智慧（AI）的創造者們獲選為年度風雲人物，出現在時代封面上的AI要...

邁阿密市長轉藍 共和黨：個案不影響選情

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】 沸沸揚揚的美國邁阿密市長選舉由民主黨人希金斯勝選，但這代表共和黨敗勢已現？民主黨人希金斯日前以19%優勢擊敗共和黨對手、當選美國邁阿密市長，結束共和黨28年執政，民主

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。