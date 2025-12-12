快訊

經濟日報／ 記者陳熙文、編譯周辰陽／綜合報導
美國眾議院10日通過近1兆美元妥協版2026年度「國防授權法案」。圖為國會山莊2日舉行耶誕樹亮燈儀式。（法新社）
美國眾議院10日通過近1兆美元妥協版2026年度「國防授權法案」。圖為國會山莊2日舉行耶誕樹亮燈儀式。（法新社）

美國聯邦眾議院10日以壓倒性多數票通過預算規模逾9,000億美元的2026年度國防授權法案（NDAA），接下來將送交參議院表決，趕在年底期限前過關。法案中撥款10億美元資助「台灣安全合作倡議」，支持美軍持續為台灣訓練、部署無人機等防務合作，但原本參院建議邀請台灣參加環太軍演部分未列入。

眾議院10日針對總額9,006億美元國防授權法案投票，最後以312票比112票通過，共94位民主黨議員和18位共和黨議員投反對票。

路透報導，在擔憂中國大陸可能試圖入侵台灣之際，2026年版NDAA撥款10億美元資助「台灣安全合作倡議」，授權提供資金支持美軍持續為台灣進行訓練，要求五角大廈尋求與台灣建立聯合計畫，部署無人機及反無人機系統以及海巡合作。

不過，參議院原先通過的法案版本要求美國國防部邀請台灣海軍參加環太軍演，眾院通過的版本卻沒有納入相關文字。

此外，NDAA要求建立程序，審查流向中國的對外投資，規定美國公民與企業在投資中國敏感技術時向美國財政部報備，並賦予財政部更大權力阻止此類交易；同時納入「生物安全法案」，禁止部分中國生技公司獲取聯邦資金。法案並授權提供菲律賓15億美元新安全援助，並對削減2萬8,500名駐韓美軍施加新限制。該法案支持總統川普推動的金穹飛彈防禦系統、F-47戰機、潛艦、戰艦和無人系統，並支持川普要求盟友承擔更多自我防衛負擔。

此外，在川普政府公布對俄羅斯友好並重新評估美國與歐洲關係的新版「國家安全戰略」後，明年度NDAA加入多項強化歐洲安全條款，包括未來兩年每年提供烏克蘭4億美元，向美國企業支付費用以供應烏軍所需武器，同時授權「波羅的海安全倡議」，提供1.75億美元支持拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞防務，並限制國防部不得將駐歐美軍縮減至7.6萬人之下，禁止美國歐洲司令放棄北約最高盟軍司令一職。

法案內容包括為美國軍人加薪，凍結國防部長赫塞斯差旅預算，直到他提供針對加勒比海疑運毒船的美軍攻擊行動畫面供國會審查。

相關新聞

Meta明年推阿里在內工具訓練的閉源模型 祖克柏親掌 AI 急轉彎

彭博引述多位知情人士報導，Meta 近幾個月重心打造人工智慧（AI）團隊後，執行長祖克柏近來親自介入 AI 研發的日常工...

美國啟動「川普金卡」簽證項目

（德國之聲中文網）川普政府12月10日推出了一項新的快速簽證審批計劃，面向願意支付100萬美元“捐款”以獲得美國永久居留權的外國人。川普金卡被宣傳為升級版“綠卡”。 川普在白宮告訴記者：“基本上

美國防授權法 助台挺歐

美國聯邦眾議院10日以壓倒性多數票通過預算規模逾9,000億美元的2026年度國防授權法案（NDAA），接下來將送交參議...

川普「金卡」申請網站 上線

川普政府10日推出「金卡」的申請網站，提供給願意支付至少100萬美元（約新台幣3,000萬元）申請美國移民簽證的人士使用...

創造AI的科技巨頭們 獲時代雜誌選為年度風雲人物

美國ABC新聞報導，今年時代雜誌年度風雲人物出爐，人工智慧（AI）的創造者們獲選為年度風雲人物，出現在時代封面上的AI要...

邁阿密市長轉藍 共和黨：個案不影響選情

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】 沸沸揚揚的美國邁阿密市長選舉由民主黨人希金斯勝選，但這代表共和黨敗勢已現？民主黨人希金斯日前以19%優勢擊敗共和黨對手、當選美國邁阿密市長，結束共和黨28年執政，民主

