美國防授權法 助台挺歐

美國聯邦眾議院10日以壓倒性多數票通過預算規模逾9,000億美元的2026年度國防授權法案（NDAA），接下來將送交參議院表決，趕在年底期限前過關。法案中撥款10億美元資助「台灣安全合作倡議」，支持美軍持續為台灣訓練、部署無人機等防務合作，但原本參院建議邀請台灣參加環太軍演部分未列入。

眾議院10日針對總額9,006億美元國防授權法案投票，最後以312票比112票通過，共94位民主黨議員和18位共和黨議員投反對票。

路透報導，在擔憂中國大陸可能試圖入侵台灣之際，2026年版NDAA撥款10億美元資助「台灣安全合作倡議」，授權提供資金支持美軍持續為台灣進行訓練，要求五角大廈尋求與台灣建立聯合計畫，部署無人機及反無人機系統以及海巡合作。

不過，參議院原先通過的法案版本要求美國國防部邀請台灣海軍參加環太軍演，眾院通過的版本卻沒有納入相關文字。

此外，NDAA要求建立程序，審查流向中國的對外投資，規定美國公民與企業在投資中國敏感技術時向美國財政部報備，並賦予財政部更大權力阻止此類交易；同時納入「生物安全法案」，禁止部分中國生技公司獲取聯邦資金。法案並授權提供菲律賓15億美元新安全援助，並對削減2萬8,500名駐韓美軍施加新限制。該法案支持總統川普推動的金穹飛彈防禦系統、F-47戰機、潛艦、戰艦和無人系統，並支持川普要求盟友承擔更多自我防衛負擔。

此外，在川普政府公布對俄羅斯友好並重新評估美國與歐洲關係的新版「國家安全戰略」後，明年度NDAA加入多項強化歐洲安全條款，包括未來兩年每年提供烏克蘭4億美元，向美國企業支付費用以供應烏軍所需武器，同時授權「波羅的海安全倡議」，提供1.75億美元支持拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞防務，並限制國防部不得將駐歐美軍縮減至7.6萬人之下，禁止美國歐洲司令放棄北約最高盟軍司令一職。

法案內容包括為美國軍人加薪，凍結國防部長赫塞斯差旅預算，直到他提供針對加勒比海疑運毒船的美軍攻擊行動畫面供國會審查。