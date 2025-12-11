創造AI的科技巨頭們 獲時代雜誌選為年度風雲人物

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
今年「時代」雜誌年度風雲人物出爐。人工智慧（AI）的創造者們被評選為年度風雲人物，包括電動車大廠特斯拉執行長馬斯克、OpenAI執行長奧特曼、輝達執行長黃仁勳、Meta執行長祖克柏和超微半導體公司執行長蘇姿丰等人。圖／擷取自社群媒體X

美國ABC新聞報導，今年時代雜誌年度風雲人物出爐，人工智慧（AI）的創造者們獲選為年度風雲人物，出現在時代封面上的AI要角，包括電動車大廠特斯拉執行長馬斯克、OpenAI執行長奧特曼、輝達執行長黃仁勳、Meta執行長祖克柏和超微執行長蘇姿丰等人。

時代雜誌年度風雲人物特刊有兩個封面圖，第一張封面是向1932年「摩天樓頂上的午餐」照片致敬。原本的照片是描繪洛克菲勒廣場30號建設期間，11名鋼鐵工人搖搖欲墜地坐在鋼樑上的景象。時代雜誌封面將原本的工人換成世界頂尖AI科技領袖，除了祖克柏、馬斯克、黃仁勳、奧特曼、蘇姿丰，還包括谷歌（Google）旗下DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）、Anthropic的執行長阿莫戴（Dario Amodei）和史丹福大學華裔美籍電腦科學教授李飛飛。

第二張封面也聚焦在同一群科技領袖，但他們分別站在鷹架上，而鷹架搭成了AI字樣。

去年的時代雜誌年度風雲人物是美國總統川普。他在二次競選總統成功後不久得到這項殊榮，是川普第二次當選為時代雜誌年度風雲人物，他首度當選是在2016年，當時也是他首度入主白宮。

ABC指出，今年時代雜誌年度風雲人物出爐前，預測市場認為黃仁勳和奧特曼呼聲最高，其他可能人選分別是教宗良十四世、川普、以色列總理內唐亞胡和紐約市長當選人曼達尼。

