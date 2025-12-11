快訊

美股早盤／財報點燃AI燒錢疑慮 甲骨文股價急洩16%、台積電ADR挫1.5%

墨西哥將課高關稅…恐影響我國逾200億美元出口 這些產品受創最重

時代雜誌2025風雲人物 AI設計師獲殊榮黃仁勳入列

中央社／ 紐約11日綜合外電報導
圖為輝達執行長黃仁勳介紹NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip超級晶片。本報系資料照片，聯合報記者余承翰／攝影
美國「時代雜誌」（TIME）今天公布2025年年度風雲人物，由人工智慧（AI）的設計師們獲得殊榮。

時代雜誌於社群媒體X平台發布的照片顯示，一群科技企業的領導人坐在一根鋼梁上，其中有AI晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳、美國晶片設計大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰以及全球首富馬斯克（Elon Musk）等人。

從1927年以來，時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人物或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。

川普（Donald Trump）贏得2024年美國總統大選且二度入主白宮，他因此榮獲時代雜誌當年度風雲人物，這也是川普繼2016年以來第2次獲選。

美國 黃仁勳 川普 馬斯克

相關新聞

Meta明年推阿里在內工具訓練的閉源模型 祖克柏親掌 AI 急轉彎

彭博引述多位知情人士報導，Meta 近幾個月重心打造人工智慧（AI）團隊後，執行長祖克柏近來親自介入 AI 研發的日常工...

創造AI的科技巨頭們 獲時代雜誌選為年度風雲人物

美國ABC新聞報導，今年時代雜誌年度風雲人物出爐，人工智慧（AI）的創造者們獲選為年度風雲人物，出現在時代封面上的AI要...

邁阿密市長轉藍 共和黨：個案不影響選情

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】 沸沸揚揚的美國邁阿密市長選舉由民主黨人希金斯勝選，但這代表共和黨敗勢已現？民主黨人希金斯日前以19%優勢擊敗共和黨對手、當選美國邁阿密市長，結束共和黨28年執政，民主

4年逾5死 紐約市118處「死亡路口」曝光 曼哈頓華埠入列

交通安全倡議組織「交通替代方案」(Transportation Alternatives)發布分析報告指出，紐約市共有1...

川普上任周年要遣返百萬人 國安部1.4億美元買6波音機當專機

華盛頓郵報10日獨家報導，國土安全部最近簽訂規模將近1億4000萬元合約，將購買六架波音(Boeing)737客機做為遣...

美國物價攀至40年來新高 逾半民眾要川普負責

全美物價持續攀升至40年來的最高水平，最新民調顯示，大多數人將難以負擔之苦歸咎於川普政府。

