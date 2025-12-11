聽新聞
0:00 / 0:00
時代雜誌2025風雲人物 AI設計師獲殊榮黃仁勳入列
美國「時代雜誌」（TIME）今天公布2025年年度風雲人物，由人工智慧（AI）的設計師們獲得殊榮。
時代雜誌於社群媒體X平台發布的照片顯示，一群科技企業的領導人坐在一根鋼梁上，其中有AI晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）執行長黃仁勳、美國晶片設計大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰以及全球首富馬斯克（Elon Musk）等人。
從1927年以來，時代雜誌每年都會選出年度風雲人物，無論獲選人物或團體的影響力是正面或負面，都對過去12個月的時事及世界脈動具有重大影響。
川普（Donald Trump）贏得2024年美國總統大選且二度入主白宮，他因此榮獲時代雜誌當年度風雲人物，這也是川普繼2016年以來第2次獲選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言