邁阿密市長轉藍 共和黨：個案不影響選情

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】

沸沸揚揚的美國邁阿密市長選舉由民主黨人希金斯勝選，但這代表共和黨敗勢已現？民主黨人希金斯日前以19%優勢擊敗共和黨對手、當選美國邁阿密市長，結束共和黨28年執政，民主黨認為這場勝利是明年期中選舉的關鍵，西語裔並非共和黨的鐵票倉，共和黨則認為邁阿密民主黨籍選民本就多，無須過度解讀、上升到佛州選戰。

民：鐵票倉變天

美國邁阿密市長選舉日前由民主黨人希金斯勝選，她以19%明顯優勢，擊敗共和黨的岡薩雷斯，成為該市近28年首位民主黨籍市長、首位女性市長。根據權威政治新聞《政客網》報導，民主黨黨內對於本次選戰十分滿意，這是佛州近年選舉失利後的重大突破，該黨策略顧問烏爾弗特指出，這場勝利反映選民希望重新關注切身相關的議題，而希金斯做到這點。

希金斯競選主軸並非老套的社會主義或是意識形態對抗，她直接點出住房問題、提升市政效率、財政整頓等民生議題，即便市政財務審核的看法是與保守派（共和黨）相同，前白宮幕僚、芝加哥市長的民主黨人伊曼紐來助選時就提到，希金斯展現了一場教科書般的勝選，她搶攻該市最大的西語系選民，以自身西語優勢、搭配清晰的政策訊息傳遞，擺脫傳統兩黨互打的選戰模式。

民主黨內部認為，這次選戰有深層意義，這代表邁阿密與西語選民並不屬於共和黨的鐵票倉（只能說是川普個人的鐵票），對於明年關鍵的期中選舉來說，是很好的試金石，他們盼能在共和黨強勢的佛州複製這場勝仗。

共：不過度解讀

然而，共和黨卻不這麼看，據《衛報》報導，佛州共和黨主席鮑爾淡然指出，考慮到邁阿密市的民主黨籍註冊選民本就多於共和黨籍，這席早晚回到民主黨人手中很正常，邁阿密-戴德郡的共和黨主席庫珀強調，這只是一場選人的結果，無需過度解讀、上升到佛州選戰、甚至是明年的期中選舉。

但移民政策確實是共和黨丟票的原因之一，川普與佛州州長德桑提斯的加持反而是反效果，強硬的移民政策有人權爭議與拘留條件問題，川普終止臨時保護身份與人道假釋制度，該地大量的委內瑞拉人、海地人、古巴人首當其衝，移民政策對共和黨選情好壞，共和黨或許不用在意一個市長選舉、但得深思這項議題的優缺點。

