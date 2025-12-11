川普新推簽證金卡 盧特尼克：已有萬人報名申請「未來會更多」

美國總統川普政府今天正式推出「川普金卡」（Trump Gold Card）簽證計畫，為外籍人士提供一條快速審核的簽證捷徑，申請人須付出至少百萬美元代價，等同新台幣逾3000萬元。

根據官方網站Trumpcard.gov，申請人可點擊「立即申請」一欄，先向國土安全部繳交1萬5000美元（約新台幣47.2萬元）費用，即可獲得快速審查。

在通過背景調查或審核程序後，申請人須再繳交100萬美元（約新台幣3147萬元）的「捐獻」，就能取得類似「綠卡」的簽證，可讓他們在美國生活和工作。

川普在白宮向媒體表示：「基本上這就像綠卡，但更好、更有用，而且申請人必須非常優秀才能獲得通過。」

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）指出，在預先登記期間已有約1萬人報名申請簽證金卡，他預期未來人數還會再增加。

盧特尼克接受路透社簡短訪問時透露：「我預計未來可以賣出數以千計的簽證金卡，可為美國帶數十億美元收入。」

盧特尼克說，金卡計畫將吸引一些有助於美國經濟發展的人才。

他將簽證金卡和普通綠卡做比較，認為綠卡持有人的收入一般低於美國的平均水準，而且持綠卡本人或家屬比較可能會申請社會福利，但他未提供相關證據。

盧特尼克也提到，簽證金卡計畫另有企業版本，允許公司以每名員工200萬美元的捐獻金，為旗下外籍員工申請快速通關的簽證。