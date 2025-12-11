美國擬禁雙重國籍 資誠：台美雙籍者恐受影響

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

美國俄亥俄州共和黨籍參議員伯尼．莫雷諾（Bernie Moreno）於12月1日在國會上提出《2025年專屬公民法》（Exclusive Citizenship Act of 2025），主張將「美國公民必須對美國負有唯一且專屬的效忠」這項原則寫入法律，並禁止雙重國籍，此舉引發各界關注。資誠美國業務負責人蘇宥人提醒，應密切注意未來的公告動向。

根據法案的內容，美國國籍應具備「單一與排他性」，任何人不得在擁有其他國家國籍的同時保留美國公民身分。如果法案最終生效，現持有雙重國籍者將獲一年過渡期，須自法案頒布日起一年內選擇保留美國或是外國國籍，並完成相應的正式程序。逾期未能完成程序者將被視為自願放棄美國國籍。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，若法案依原文通過，持有中華民國與美國國籍者需要盡快完成國籍選擇。欲保留美國國籍者，須依法放棄中華民國國籍並提交美方認可之證明文件；反之，若欲保留中華民國國籍，則須向美方提交放棄美國國籍的聲明。若法案確實通過，則禁止雙重國籍條款預計在法案頒布後180日正式適用，一年過渡期自法案頒布日起算。國務院和國土安全部則須在法案頒布後180日內公布操作辦法及相關細則。

蘇宥人提醒，美國最高法院判例已確立：除非美國公民自願且具有放棄美國國籍之意圖，國會不得以立法剝奪其公民身分；因此，若提案係以取得或持有他國國籍作為喪失美國國籍的自動事由，恐難通過憲法審查，通過可能性不高。另中華民國與美國雙重國籍人士仍應持續留意兩國主管機關之公告，並以官方公布之最終法律條文與施行細則為準；必要時，建議諮詢合格專業人士，進行法律或國籍身分評估，以利後續規劃。

