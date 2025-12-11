快訊

名偵探柯南教壞小孩？麻醉針恐讓人成癮！

「諾貝爾和平獎得主」馬查多出逃內幕曝！ 喬裝突破檢哨站 美軍F-18疑護駕

北海道2000條沙丁魚擱淺當夜青森外海強震 網友熱議：莫非地震前兆

聽新聞
0:00 / 0:00

2026美股前景看俏！5,170億美元活水來了 退稅行情將啟動

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國納稅人明年平均將獲得1,600至2,000美元的額外退稅，這筆資金可望刺激消費，為美股提供上行動力。路透
美國納稅人明年平均將獲得1,600至2,000美元的額外退稅，這筆資金可望刺激消費，為美股提供上行動力。路透

分析師預期，川普政府今年夏天通過的稅務與支出法案，將使美國納稅人明年平均獲得1,600至2,000美元的額外退稅，這筆資金可望刺激消費，為美股提供上行動力。

接替聯準會主席鮑爾的熱門人選、白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，一般民眾明年退稅可能顯著增加。他說：「其中很大一部分將以年初退稅形式發放。」

富國銀行投資研究所周三發布報告估算，明年退稅總額將達5,170億美元。若估算屬實，將創下2017年以來最高紀錄（排除2020-21年疫情期間的大規模刺激方案）。

富國銀行投資策略分析師Jennifer Timmerman撰寫報告說：「接近44%的年增率將實質提振消費，協助美國經濟於2026年重拾動能。」她的分析團隊預測，標普500指數明年底目標區間介於7,400至7,600點，較周三收盤有7%-10%的上漲空間，10年期公債殖利率料維持在4%至5%之間。

不過，市場短線面臨波動。Wilmington信託投資長Meghan Shue表示，明年第1季可能因投資人重新平衡投資組合及獲利了結賣壓而出現震盪。此外，許多企業為了維持假期買氣，可能延後轉嫁進口關稅成本，第1季恐面臨更大的供應鏈壓力與關稅導致的漲價。但她預期，隨著關稅政策與減稅效益更明朗，第2季市場前景將轉佳。

美國 分析師

延伸閱讀

Fed下任主席熱門人選「放鴿」 哈塞特：降息 還有充足空間

Fed主席淪為「跛鴨」？ 未必…鮑爾卸任前可能壞了川普大事

榮剛營收／11月9.2億元、年減8.8% 中長期看俏

彭博調查 學者：聯準會明年可能再降息兩次

相關新聞

2026美股前景看俏！5,170億美元活水來了 退稅行情將啟動

分析師預期，川普政府今年夏天通過的稅務與支出法案，將使美國納稅人明年平均獲得1,600至2,000美元的額外退稅，這筆資...

魯比歐下令國務院改掉「浪費」的多元化字體 Calibri設計師回應了

BBC與衛報報導，根據美國國務院一份內部電報，國務卿魯比歐已下令外交官在官方公文中恢復使用「更正式專業的」Times N...

泰柬衝突再起　川普將與兩國領袖通話

美國總統川普今天表示，預計明天將與泰國與柬埔寨領導人通話，要求雙方平息近日再次爆發的邊境衝突。川普今年7月曾斡旋兩國停火...

新思展望亮眼 Ansys 整合＋輝達入股推升動能 目標兩位數加速成長

新思科技（Synopsys）周三公布財報和業績展望優於市場預期，盤後股價一度大漲6%。

川普「金卡」網站開張！並預告白金卡 境外所得免稅、申請費更高

美國川普政府周三推出「金卡」的申請網站，提供給願意支付至少100萬美元申請移民簽證的人士使用。

助台灣、挺歐洲、限制川普調整盟軍 美眾院通過近1兆美元國防授權法

美國眾議院週三通過近1兆美元（台幣約31.5兆元）的妥協版2026年度「國防授權法案」（National Defense...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。