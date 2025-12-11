魯比歐下令國務院改掉「浪費」的多元化字體 Calibri設計師回應了

BBC與衛報報導，根據美國國務院一份內部電報，國務卿魯比歐已下令外交官在官方公文中恢復使用「更正式專業的」Times New Roman字體，並批評拜登政府改採Calibri字體的決定是一項「浪費資源的多元化舉措」。

美國國務院在前國務卿布林肯任內，於2023年改用Calibri字體，理由是這種現代無襯線字體沒有裝飾性的棱角設計，且為微軟產品的預設字體，對身心障礙人士更為友好。但9日發出的電報指出，字體會影響官方文件的專業性，而Calibri與傳統襯線字體相比顯得不夠正式。

電報寫道：「為恢復國務院書面工作成果的端莊與專業，並廢除另一項浪費的DEIA計畫，國務院正恢復Times New Roman作為標準字體。」並補充指出：「這項格式標準符合總統的美國對外關係一致聲音（One Voice for America’s Foreign Relations）指令，強調國務院在所有溝通中保持統一、專業形象的責任。」

美國媒體報導，2023年改採Calibri字體是由政府內部的多元化與身心障礙團體所建議。有研究顯示，像Calibri這類無襯線字體對某些視覺障礙者較易閱讀。

新措施將於10日生效，適用於對外與對內的所有文件。一位國務院發言人向BBC表示，改回Times New Roman符合川普「在所有溝通中呈現統一且專業聲音」的使命。發言人指出：「讓國務院的做法與這項標準一致，可確保我們的溝通體現出與政府官方信函相同的尊嚴、一致性和正式性。」

不過，創造Calibri字體的荷蘭設計師德克魯特（Lucas de Groot）接受BBC Newshour採訪時表示，這項改變既「令人難過又可笑」。他說：「Calibri的設計是為了在現代電腦螢幕上更容易閱讀，當初就是被選來取代魯比歐現在想回頭使用的TNR字體。」