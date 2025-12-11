泰柬衝突再起　川普將與兩國領袖通話

美國總統川普今天表示，預計明天將與泰國與柬埔寨領導人通話，要求雙方平息近日再次爆發的邊境衝突。川普今年7月曾斡旋兩國停火，結束為期5天的戰事。

他在白宮對記者說：「我預計明天和他們通話。」

法新社報導，隨著邊界戰事再起，泰國和柬埔寨已有超過50萬人逃離家園。川普昨晚在一場活動中說，他將致電兩國領導人，敦促雙方停火。

川普今天談及這兩個東南亞鄰國時說：「他們之間的衝突已經持續了很長一段時間。」

這兩個東南亞鄰國對於800公里長的殖民時代邊界長期爭議，雙方對邊境歷史古廟的主權訴求已多次引爆武裝衝突。

川普提到今年稍早為平息暴力衝突所做的努力時說：「我認為他們都是偉大的領袖、都是了不起的人，而我已經介入調停過一次。」

他補充說：「我想我可以讓他們停止衝突。」