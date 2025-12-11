新思展望亮眼 Ansys 整合＋輝達入股推升動能 目標兩位數加速成長
新思科技（Synopsys）周三公布財報和業績展望優於市場預期，盤後股價一度大漲6%。
這家加州的電子設計自動化（EDA）軟體和矽智財公司預測，11月起的2026會計年度第1季每股盈餘為3.41美元，營收約24億美元。2026全年度中位數每股盈餘可達14美元。
上季度（8-10月）調整後每股盈餘為2.90美元，低於去年同期的3.40美元；但優於FactSet調查分析師原估的2.78美元。營收為22.6億美元，高於去年同期的16億美元，並符合分析師預估的22.5億美元。2025會計年度全年營收達71億美元，創下新高，較2024財年的61億美元成長約15%。
新思總裁暨執行長加齊（Sassine Ghazi）表示：「新思團隊為今年畫下漂亮的句點，也重新奠定我們從矽晶到系統工程解決方案領導者的地位。」
新思盤後股價隨後回吐部分漲幅，漲幅約在2.5%。
財務長葛拉瑟（Shelagh Glaser）說，新思全年積壓訂單達114億美元，「我們預料2026年將再創營收新高，同時完成對Ansys的全面整合，進一步提升營運效率，並掌握更大的市場機會。」
專攻晶片工程模擬的Ansys上季替新思貢獻6.7億美元營收，葛拉瑟表示，真正的成長潛力要等到明年推出聯合解決方案後才會真正釋放。
KeyBanc分析師 Jason Celino說：「新思第4季度EPS和2026年度EPS展望都遠優於預期，應是Ansys表現亮眼、帶來更高毛利，以及利息費用下降（可能較預期更快還債）。」
葛拉瑟表示，Ansys將成為新思推動兩位數成長、並把營業利益率提升至約40%中段的關鍵力量。
新思本月公布輝達（NVIDIA）斥資20億美元入股，雙方並將展開合作，共同開發相關設計工具和產品。
葛拉瑟指出，新思透過和輝達合作，正把運算從傳統CPU轉向GPU加速系統，大幅提升該公司整體營運效率。她也說，輝達斥資20億美元入股新思，與Ansys整合的重要性不言可喻。
