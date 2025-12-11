川普「金卡」網站開張！並預告白金卡 境外所得免稅、申請費更高

美國川普政府周三推出「金卡」的申請網站，提供給願意支付至少100萬美元申請移民簽證的人士使用。

想申請這張金卡，根據網站內容，申請人必須先支付一筆不可退費的1.5萬美元手續費，經國土安全部審核通過後，再付100萬美元，才能「以史上最快速度」取得美國的永久居留權。

不只個人可以申請，企業也可以幫員工申請「企業金卡」。企業將負擔1.5萬美元手續費，然後為每一名獲准取得金卡的員工另付200萬美元。

網站上展示這張卡的圖樣，正面印有美國總統川普肖像，背景是美國國旗，並在「TRUMP GOLD CARD」字樣下印有川普簽名。

這項計畫已籌備數月。今年稍早預告後，川普在9月簽署行政命令正式建立該制度。

網站上還預告將另行推出「白金卡」。持卡的外籍人士每年將可在美國居住最多270天，且境外所得不必在美國繳稅。申請這張卡的外國人必須支付500萬美元，外加1萬5千美元手續費。美國政府已為白金卡計畫開設候補名單。網站上寫道，「白金卡的費用不保證維持在500萬美元，建議你立即加入候補名單。」

根據網站表示，只要名額允許，通過審查的金卡申請人將獲得EB-1或EB-2簽證的合法身分。一旦收到申請單與費用，整流程預計需時數周，但官員也提到，「少數國家可能因簽證名額限制，需等待一年或更長時間」。

過去幾周，川普政府大幅調整移民制度。聯邦官員已暫停受理來自19個國家（多數位於非洲與中東，受到川普旅行禁令限制）的移民申請，也暫停庇護申請的審核，承諾將重新檢視拜登政府時期批准的5萬多件庇護申請案。