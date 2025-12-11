川普國安戰略報告「不稱中國為敵人」！專家：著眼北京行

白宮日前公布美國最新「國家安全戰略」報告，美專家今天分析，總統川普（Donald Trump）不稱中國為敵人，這是刻意的做法，讓美中關係降溫並著眼明年成功訪中；另有專家支持報告闡明為何介入台海危機符合美國利益。

阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）華府場今天登場，其中一場有關中國挑戰的場次由華府智庫傳統基金會資深顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）、前美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）及阿斯本安全論壇執行長曼紐爾（Anja Manuel）擔任與談人。

對於主持人問及川普2.0「國家安全戰略」報告，曾於川普第一個任期擔任外部顧問的白邦瑞分析，川普這份報告及他的中國政策目標之一著眼明年4月成功訪問中國，然後中國國家主席習近平隨後回訪美國。

他認為，這是川普刻意的做法，「為了讓局勢降溫，而不稱中國為敵人」。

曾於川普1.0時期擔任副國務卿的畢根也抱持相同看法並指出，川普確實對如何因應中國有非常明確的看法，包括他和習近平會晤時，期待達成的具體成果。

這份報告花費相當篇幅討論中國，但措辭謹慎並特別避免過激用語。內容寫道，川普政府將「重新平衡美中的經濟關係，優先考量互惠與公平，以恢復美國的經濟自主權」；美國與中國的貿易應保持平衡並「聚焦於非敏感領域」，以及「維持與北京真正互利的經濟關係」。

曼紐爾表示，報告多次提到「競爭者」，雖未直接點名中國，但有大量內容涉及在西半球於關鍵礦產等領域取得進展者。另外，她也非常支持，報告清楚說明了為何介入南海、台海危機符合美國國家利益。

報告指出，台灣之所以受到高度關注，部分原因是在半導體生產上的主導地位，但最主要是因為台灣提供了通往第二島鏈的直接通道，並將東北亞與東南亞分隔成2個截然不同的戰略戰區。有鑑於全球每年有1/3的航運經過南海，這對美國經濟具有重大影響。

報告寫道，因此，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項。

此外，被問及若台海發生衝突，川普將如何因應，畢根強調戰略模糊的作用，「我不確定答案是什麼，而我也不確定總統是否已做出決定」，但在這種情況下，代表中國同樣無法確定川普會怎麼做。

畢根說：「對我而言，這產生了正面效果。」