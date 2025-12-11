聽新聞
美簽證加嚴審查…須公布社群帳戶 川普：不擔心遊客減少
美國簽證近期加嚴簽證審查，要求申請5類型簽證者必須公開社群媒體帳戶，美國總統川普10日表示，他不擔心訪美遊客減少，指美國必須防止錯誤的人入境美國。
美方宣布自12月15日起，凡申請H1-B、H-4、F、M和J簽證者，必須將其社群媒體帳戶的隱私設定調整為「公開」，以供審查確認身分和入境資格。
對於美國政策是否可能影響遊客訪美的意願，川普10日接受媒體訪問時表示，他不擔心。
川普表示，政府只是希望確保安全，不讓錯誤的人入境美國；川普表示，有很多來美國的人，有入監的紀錄、或者來自精神病院，甚至是毒販和殺人犯，美國要擺脫這些人。
川普說，在部分案例中，美國甚至不希望讓這些人離開，指美國把這些人關進監牢，因為害怕這些人會再度回到美國；川普說，美國不會讓這些人回來，這也是為什麼美國採取非常強硬的態度。
