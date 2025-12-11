快訊

獨／歌手邱軍酒駕釀死控媒體公審不想國民審判 法官駁回：新聞自由

人工生殖法草案 女女同婚適用 單身女性也納入 確定脫鉤代孕

聽新聞
0:00 / 0:00

美簽證加嚴審查…須公布社群帳戶 川普：不擔心遊客減少

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
申請美國簽證示意圖。（取自網路）
申請美國簽證示意圖。（取自網路）

美國簽證近期加嚴簽證審查，要求申請5類型簽證者必須公開社群媒體帳戶，美國總統川普10日表示，他不擔心訪美遊客減少，指美國必須防止錯誤的人入境美國。

美方宣布自12月15日起，凡申請H1-B、H-4、F、M和J簽證者，必須將其社群媒體帳戶的隱私設定調整為「公開」，以供審查確認身分和入境資格。

對於美國政策是否可能影響遊客訪美的意願，川普10日接受媒體訪問時表示，他不擔心。

川普表示，政府只是希望確保安全，不讓錯誤的人入境美國；川普表示，有很多來美國的人，有入監的紀錄、或者來自精神病院，甚至是毒販和殺人犯，美國要擺脫這些人。

川普說，在部分案例中，美國甚至不希望讓這些人離開，指美國把這些人關進監牢，因為害怕這些人會再度回到美國；川普說，美國不會讓這些人回來，這也是為什麼美國採取非常強硬的態度。

美國 川普 簽證

延伸閱讀

川普政府在委內瑞拉近海扣押油輪 緊張局勢恐升溫

川普一點頭馬上有動作 阿里、字節跳動洽購 H200

Fed下任主席熱門人選「放鴿」 哈塞特：降息 還有充足空間

川普批歐洲衰敗 德總理：美歐同盟不復存在

相關新聞

美簽證加嚴審查…須公布社群帳戶 川普：不擔心遊客減少

美國簽證近期加嚴簽證審查，要求申請5類型簽證者必須公開社群媒體帳戶，美國總統川普10日表示，他不擔心訪美遊客減少，指美國...

路透：美要求ICC修改規定不查川普 否則將祭新制裁

美國總統川普政府官員表示，將要求國際刑事法院（ICC）修改創立文件，確保該法院不會調查川普及其高層官員。該官員說，若國際...

真的後悔了？馬斯克嘆：若能重來一次「不會加入DOGE」

馬斯克9日在播客節目中表示，若能重來一次，不會加入「政府效率部」（DOGE），寧可專注在自己旗下公司。但他也說，在替納稅...

影／佛州小飛機迫降州際公路撞上行駛中汽車 驚魂畫面全都錄

美國佛州日前發生驚險一幕，一架飛機「從天而降」，撞擊一輛正在州際公路行駛的汽車，造成駕駛受傷，整個令人目瞪口呆的瞬間全被...

納蘇郡長布萊克曼宣布競選紐約州長 角逐共和黨提名

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)9日宣布競選州長，將與聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefani...

42免簽國旅客赴美 擬審查5年社群紀錄…台灣也入列

聯邦海關與邊境保護局(CBP)9日提交一項提案，宣布從英國、法國、德國和南韓等免簽證國家來美的旅客，可能很快也必須接受長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。