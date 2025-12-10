快訊

「仙塔律師」大轉彎認罪…同行見上次出庭很帶種 她預測律師牌保住了

Nvidia H200晶片太香了好為難？傳陸官員緊急開會評估要不要買

真的後悔了？馬斯克嘆：若能重來一次「不會加入DOGE」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
馬斯克在播客節目中說，若能重來一次，不會加入DOGE，寧可專注在自己旗下公司。路透
馬斯克在播客節目中說，若能重來一次，不會加入DOGE，寧可專注在自己旗下公司。路透

馬斯克9日在播客節目中表示，若能重來一次，不會加入「政府效率部」（DOGE），寧可專注在自己旗下公司。但他也說，在替納稅人省錢方面，DOGE「多少」有點成就。

Business Insider報導，馬斯克在「The Katie Miller Podcast」節目受訪時說，當初為了放慢政府支出而成立DOGE，他依舊認為是值得的，但不認為自己在川普政府裡工作的幾個月間，DOGE產生多大的效果。

馬斯克說：「我們小有成就，在一定程度上是」，「我們取消了許多沒道理、完全浪費的補助，比方說，原本每年可能多達1,000億美元，甚至2,000億美元的幽靈款項，光是強制要求提領碼和提領理由，就可阻止款項提撥。」

BI日前報導，馬斯克最初預期DOGE將替政府省下約2兆美元，但在4月改口表示，該部門估計將為2026年度省下近1,500億美元。馬斯克在5月底離開DOGE。

DOGE在7月解散前為政府省下多少錢不得而知，但根據Politico 8月的一項分析，經證實被取消的合約與政府減少的支出，合計達14億美元。

被問及若歷史重演，是否會加入DOGE時，馬斯克說，「我想應該不會。會嗎？我想可能不會，我不知道」，「我應該會發展自己的公司，還有車子—他們（抗議人士）應該就不會燒毀那些車子」。

該節目主持人凱蒂·米勒是白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）的妻子，曾經在馬斯克主導的DOGE擔任顧問。

馬斯克 美國 白宮 川普

延伸閱讀

X被罰款1.2億歐元 馬斯克對歐盟火力全開

旗下社群媒體X遭重罰 馬斯克反擊：歐盟應被廢除

NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

馬斯克：H-1B簽證被濫用 但不應該關閉

相關新聞

真的後悔了？馬斯克嘆：若能重來一次「不會加入DOGE」

馬斯克9日在播客節目中表示，若能重來一次，不會加入「政府效率部」（DOGE），寧可專注在自己旗下公司。但他也說，在替納稅...

影／佛州小飛機迫降州際公路撞上行駛中汽車 驚魂畫面全都錄

美國佛州日前發生驚險一幕，一架飛機「從天而降」，撞擊一輛正在州際公路行駛的汽車，造成駕駛受傷，整個令人目瞪口呆的瞬間全被...

納蘇郡長布萊克曼宣布競選紐約州長 角逐共和黨提名

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)9日宣布競選州長，將與聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefani...

42免簽國旅客赴美 擬審查5年社群紀錄…台灣也入列

聯邦海關與邊境保護局(CBP)9日提交一項提案，宣布從英國、法國、德國和南韓等免簽證國家來美的旅客，可能很快也必須接受長...

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

美國今年正面臨危險的「超級流感」--新型流感病毒株H3N2亞型K；全國逾30州的流感病例正在攀升。聯邦疾病防治中心（CD...

伊利諾州新法 禁止ICE在法院、醫院抓人

伊利諾州州長普立茲克9日簽署一項範圍廣泛的移民保護法案，強化該州對無證移民社群的支持，倡議者稱此舉旨在抵禦「不公正的聯邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。