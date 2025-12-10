呼應川普能源政策 美國環保署刪除氣候變遷資料

美國媒體報導，美國負責環境保護的聯邦機構「環境保護署」已從官網刪除有關人類活動如何造成氣候變遷的相關事實。

據華盛頓郵報報導，環境保護署（EnvironmentalProtection Agency, EPA）自10月起調整網站內容，將氣候變遷重點改為「自然過程」，如火山爆發與太陽活動變化等因素。

紐約時報指出，官網上名為「氣候變遷成因」的頁面，以及追蹤全球暖化對美國影響的另一頁面，也都遭到修改。

法新社報導，華盛頓郵報還說，介紹海平面上升與北極海冰縮減——這兩項氣候變遷重要指標——的網頁同樣被刪除。

美國總統川普（Donald Trump）一向抨擊風力發電及可再生能源，多次呼籲加強在美國本土採油，並大幅削減氣候變遷相關追蹤與緩解研究經費。

環境保護署發言人賀西（Brigit Hirsch）向華盛頓郵報表示，川普政府與前任拜登（Joe Biden）政府的「左派政治議程」劃清界線，並補充說：「本署將不再聽從氣候崇拜的指令。」

根據非營利組織「布瑞南中心」（Brennan Center）的資料，化石燃料利益團體及開採產業為川普競選陣營提供了大量捐款與資金。

這位79歲的共和黨人已經實現了相關產業的政策訴求，撤銷先前拜登政府制定的電動車規範、汽車油耗標準及其他國內綠色政策。

川普對氣候變遷的否認立場也影響國際，他拒絕派代表出席今年在巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），呼應他今年稍早宣布美國退出「巴黎氣候協定」（Paris ClimateAgreement）的決定。

加州大學氣候科學家史文（Daniel Swain）告訴華盛頓郵報，這次網站內容的刪除行動是「我們迄今在氣候領域見過最戲劇性的資料抹除之一」。

他說：「越來越多頁面不是完全從網路公眾區域消失，就是更糟，被錯誤資訊取代。」