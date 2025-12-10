快訊

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

獨／一波三折…雙城論壇時間終於敲定 蔣萬安「這2天」將赴上海交流

呼應川普能源政策 美國環保署刪除氣候變遷資料

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國總統川普。圖／路透社
美國總統川普。圖／路透社

美國媒體報導，美國負責環境保護的聯邦機構「環境保護署」已從官網刪除有關人類活動如何造成氣候變遷的相關事實。

據華盛頓郵報報導，環境保護署（EnvironmentalProtection Agency, EPA）自10月起調整網站內容，將氣候變遷重點改為「自然過程」，如火山爆發與太陽活動變化等因素。

紐約時報指出，官網上名為「氣候變遷成因」的頁面，以及追蹤全球暖化對美國影響的另一頁面，也都遭到修改。

法新社報導，華盛頓郵報還說，介紹海平面上升與北極海冰縮減——這兩項氣候變遷重要指標——的網頁同樣被刪除。

美國總統川普（Donald Trump）一向抨擊風力發電及可再生能源，多次呼籲加強在美國本土採油，並大幅削減氣候變遷相關追蹤與緩解研究經費。

環境保護署發言人賀西（Brigit Hirsch）向華盛頓郵報表示，川普政府與前任拜登（Joe Biden）政府的「左派政治議程」劃清界線，並補充說：「本署將不再聽從氣候崇拜的指令。」

根據非營利組織「布瑞南中心」（Brennan Center）的資料，化石燃料利益團體及開採產業為川普競選陣營提供了大量捐款與資金。

這位79歲的共和黨人已經實現了相關產業的政策訴求，撤銷先前拜登政府制定的電動車規範、汽車油耗標準及其他國內綠色政策。

川普對氣候變遷的否認立場也影響國際，他拒絕派代表出席今年在巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），呼應他今年稍早宣布美國退出「巴黎氣候協定」（Paris ClimateAgreement）的決定。

加州大學氣候科學家史文（Daniel Swain）告訴華盛頓郵報，這次網站內容的刪除行動是「我們迄今在氣候領域見過最戲劇性的資料抹除之一」。

他說：「越來越多頁面不是完全從網路公眾區域消失，就是更糟，被錯誤資訊取代。」

美國 氣候變遷 川普

延伸閱讀

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

委內瑞拉馬杜洛「若倒台」美備妥多項因應方案

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

川普：「人們開始懂關稅好處了」 為經濟政策辯護 反擊物價高漲指控

相關新聞

影／佛州小飛機迫降州際公路撞上行駛中汽車 驚魂畫面全都錄

美國佛州日前發生驚險一幕，一架飛機「從天而降」，撞擊一輛正在州際公路行駛的汽車，造成駕駛受傷，整個令人目瞪口呆的瞬間全被...

納蘇郡長布萊克曼宣布競選紐約州長 角逐共和黨提名

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)9日宣布競選州長，將與聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefani...

42免簽國旅客赴美 擬審查5年社群紀錄…台灣也入列

聯邦海關與邊境保護局(CBP)9日提交一項提案，宣布從英國、法國、德國和南韓等免簽證國家來美的旅客，可能很快也必須接受長...

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

美國今年正面臨危險的「超級流感」--新型流感病毒株H3N2亞型K；全國逾30州的流感病例正在攀升。聯邦疾病防治中心（CD...

伊利諾州新法 禁止ICE在法院、醫院抓人

伊利諾州州長普立茲克9日簽署一項範圍廣泛的移民保護法案，強化該州對無證移民社群的支持，倡議者稱此舉旨在抵禦「不公正的聯邦...

民調：美多數青少年每天上YouTube和TikTok 20%幾不離手

丕優研究中心(Pew Research Center)調查顯示，大多數美國青少年每天使用影音平台YouTube和短影音社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。