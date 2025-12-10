宏都拉斯選舉混亂加劇 總統卡斯楚譴責選舉政變

宏都拉斯11月30日總統大選開票陷入混亂，總統卡斯楚今天譴責正在發生的「選舉政變」。同時，數以百計的抗議群眾走上首都德古西加巴街頭，要求對計票結果做出明確說明。

路透社報導，這場選舉充斥技術故障、查無實據的舞弊指控以及美國總統川普投下的陰影。川普曾威脅，如果他支持的候選人沒有選上，將撤回對這個中美洲國家的資助。

卡斯楚（Xiomara Castro）在記者會上說：「我們正目睹一場充斥威脅、脅迫、操弄票數傳輸系統（TREP）以及竄改民意的過程。」卡斯楚出身左翼自由重建黨（Libre），預計將於明年1月卸任。她同時譴責川普介入選舉，支持保守派國家黨（NationalParty）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

她說：「這些行徑構成正在進行的選舉政變，我們將予以譴責。」

卡斯楚的言論為宏都拉斯原已一觸即發的局勢火上澆油，選舉官員已敦促民眾保持冷靜。

路透社記者表示，今天傍晚，約500名自由重建黨支持者在德古西加巴（Tegucigalpa）保管選票的辦公室外頭抗議，有些人還縱火焚燒輪胎。

在此之前，前總統、現任自由重建黨黨魁賽拉亞（Manuel Zelaya）在社群媒體X上發文稱這場選舉「失敗且充斥舞弊」，號召支持者參與集會並拒絕接受選舉程序。賽拉亞也是總統卡斯楚的丈夫，而宏都拉斯法律規定總統只能擔任一任。

宏都拉斯全國選舉委員會（National ElectoralCouncil）主席霍爾（Ana Paola Hall）要求軍方派兵到現場，以保護存放選票的建築。

宏都拉斯這次大選受到各界關注，同為在野的國家黨和自由黨（Liberal Party）候選人選前雙雙表示如果勝選，可能恢復與台灣的外交關係。現任總統卡斯楚政府2023年與台灣斷交，轉與北京建交。

標記為存在不一致的計票表，已成為當前選舉混亂局面的焦點。這些計票表可能涵蓋數以十萬計的選票，足以翻轉選舉結果，加劇宏都拉斯的不確定性。

截至今天晚上，在已完成計票的99.4%選票中，阿斯夫拉以1.32個百分點的優勢領先，相當於約4萬票。

但有14.5%的計票表存在不一致，將由宏都拉斯選舉當局與政黨代表和國際觀察員一起進行特別審查。

川普大力支持67歲的前德古西加巴市長阿斯夫拉，並表示如果阿斯夫拉敗選，他可能削減對宏都拉斯的資金援助。

72歲的電視主持人、中間偏右自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）緊追在後。曾任宏都拉斯國防部長的自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）落居第3，得票率為19.29%。

在完成審查前，這些結果都將維持初步狀態。全國選舉委員會必須在12月30日前宣布勝選者，當選人將於明年1月就任2026年到2030年任期。

兩位領先的候選人皆依據各自的統計宣布勝選。納斯拉亞聲稱開票過程出現違規行為，自由重建黨則呼籲取消整個選舉程序。