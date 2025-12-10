影／佛州小飛機迫降州際公路撞上行駛中汽車 驚魂畫面全都錄

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國佛州9日前一架飛機「從天而降」，撞擊一輛正在95號州際公路行駛的汽車，造成駕駛受到輕傷。圖為同型的Beechcraft Baron B55飛機。路透
美國佛州9日前一架飛機「從天而降」，撞擊一輛正在95號州際公路行駛的汽車，造成駕駛受到輕傷。圖為同型的Beechcraft Baron B55飛機。路透

美國佛州日前發生驚險一幕，一架飛機「從天而降」，撞擊一輛正在州際公路行駛的汽車，造成駕駛受傷，整個令人目瞪口呆的瞬間全被行車紀錄器拍下。

紐約郵報9日報導，佛州公路巡警（FHP）表示，這架「固定翼雙引擎飛機」於8日下午5時45分左右，在95號州際公路佛州可可市南向車道上，撞向一輛2023年款Toyota Camry。後車的行車紀錄器畫面顯示，飛機在尖峰時段俯衝進繁忙的車道，並在嘗試緊急降落時直接撞向該車。

從畫面可見，飛機先從後方撞上Toyota Camry，接著似乎彈上車頂，再稍微偏左墜地並濺起火花。FHP指出，57歲的女性汽車駕駛被送往當地醫院，奇蹟般僅受輕傷，27歲的男性飛行員及同齡男性乘客則均未在此次墜機事故中受傷。飛機上的兩人身分尚未公開，也都留在現場。

目擊者科菲（Jim Coffey）向Spectrum News 13回憶，他們剛看到這架飛機從天上掉下來，只差幾秒鐘就要撞上他的車，但最後飛過去，撞上那一輛車。

科菲的兒子彼得（Peter Coffey）同樣目擊整個過程，他說：「我注意到有架飛機出現在那裡，心想『希望在旁邊降落。』我以為飛機也許會大概繞開，不會撞上那輛車，但砰的一聲，輪子就正好撞到車尾。幸好車子沒有翻過去，只是被壓扁並往旁邊偏。」更多事故後的照片顯示，汽車的後車廂被壓得凹陷，而飛機的機頭與起落架似乎也被扯下。

美國聯邦航空總署（FAA）將主導調查這起緊急迫降事件，FHP則會進行墜機事故調查。FAA尚未立即回覆紐約郵報的詢問。

飛機 墜機

