快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

泰柬邊界爭議再起逾50萬人疏散 川普將斡旋兩國衝突

中央社／ 曼谷／金邊10日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

泰國柬埔寨衝突今天邁入第三天，美國總統川普表示，他將致電平息這場衝突。川普今年七月曾斡旋兩國停火，結束為期五天的戰事。

綜合路透和法新社報導，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨天受訪指出，對邊界衝突的協商毫無希望，認為當前情勢不利於第三方介入調停，而柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）一名高層顧問則稱，柬方「隨時準備談判」。

川普今天在賓州一場活動上提到，他曾協助平息多場戰爭，包括巴基斯坦與印度、以色列與伊朗衝突，隨後談到東南亞持續升溫的戰事。

他說：「我很不想說到這場戰事，柬埔寨和泰國戰事今天又爆發了，明天我不得不打通電話。」

自泰柬七月激戰以來，川普曾與兩國領袖通話，是導致雙方停火的關鍵推手。這場戰事造成至少48人喪生，是近年來雙邊最嚴重的衝突。

自11月泰國在川普見證下舉行峰會、同意後續降溫措施，但因一名泰國士兵踩到據稱由柬埔寨新布設的地雷受重傷，曼谷隨即中止相關措施。對此，柬埔寨否認埋雷指控。

兩國政府今天指出，隨著邊界戰事再起，泰國和柬埔寨已超過50萬人逃離家園，前往安全地帶，疏散人數超過今年稍早類似衝突時的總數。

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）在記者會表示：「由於我們認為安全受到迫切威脅，平民不得不大量撤離。截至目前，已有40多萬人在七個省被安置到安全之處。」

柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）則說，截至昨晚，柬埔寨「已有10萬1229人被疏散到五個省的安全收容所或親戚家中」。

這兩個東南亞鄰國對於800公里長的殖民時代邊界長期爭議，雙方對邊境歷史古廟的主權訴求已多次引爆武裝衝突。

本週戰事是七月的五天衝突以來最嚴重的一次，當時造成數十人喪生、雙方共約30萬人流離失所，直到美國總統川普介入後，雙方才勉強同意停火。

衝突 柬埔寨 泰國

延伸閱讀

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

Netflix收購華納恐卡關？網酸川普「要分潤」：反壟斷只是藉口

川普放行輝達H200晶片銷中 美專家憂軍事風險

川普再批烏克蘭拖延總統大選 澤倫斯基鬆口1條件「90天內選舉」

相關新聞

納蘇郡長布萊克曼宣布競選紐約州長 角逐共和黨提名

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)9日宣布競選州長，將與聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefani...

伊利諾州新法 禁止ICE在法院、醫院抓人

伊利諾州州長普立茲克9日簽署一項範圍廣泛的移民保護法案，強化該州對無證移民社群的支持，倡議者稱此舉旨在抵禦「不公正的聯邦...

民調：美多數青少年每天上YouTube和TikTok 20%幾不離手

丕優研究中心(Pew Research Center)調查顯示，大多數美國青少年每天使用影音平台YouTube和短影音社...

明年美國19州49市郡提高最低工資 助數百人應對可負擔危機

新的一年裡，將會有數十個州、市和和郡，提高當地的最低薪資標準，希望幫助數百萬美國人應對日益嚴峻的可負擔性危機。

波士頓5移民 入籍典禮突被取消！吳弭痛批殘酷

近日在波士頓法尼爾廳(Faneuil Hall)準備進行入籍宣誓的多名移民，因其原籍國被列為高風險，而遭美國公民及移民服...

美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

美國川普政府日前上周公布新版的「國家安全戰略」（National Security Strategy），專家學者認為新版...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。