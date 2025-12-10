泰柬邊界爭議再起逾50萬人疏散 川普將斡旋兩國衝突

泰國與柬埔寨間衝突今天邁入第三天，美國總統川普表示，他將致電平息這場衝突。川普今年七月曾斡旋兩國停火，結束為期五天的戰事。

綜合路透和法新社報導，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）昨天受訪指出，對邊界衝突的協商毫無希望，認為當前情勢不利於第三方介入調停，而柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）一名高層顧問則稱，柬方「隨時準備談判」。

川普今天在賓州一場活動上提到，他曾協助平息多場戰爭，包括巴基斯坦與印度、以色列與伊朗衝突，隨後談到東南亞持續升溫的戰事。

他說：「我很不想說到這場戰事，柬埔寨和泰國戰事今天又爆發了，明天我不得不打通電話。」

自泰柬七月激戰以來，川普曾與兩國領袖通話，是導致雙方停火的關鍵推手。這場戰事造成至少48人喪生，是近年來雙邊最嚴重的衝突。

自11月泰國在川普見證下舉行峰會、同意後續降溫措施，但因一名泰國士兵踩到據稱由柬埔寨新布設的地雷受重傷，曼谷隨即中止相關措施。對此，柬埔寨否認埋雷指控。

兩國政府今天指出，隨著邊界戰事再起，泰國和柬埔寨已超過50萬人逃離家園，前往安全地帶，疏散人數超過今年稍早類似衝突時的總數。

泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）在記者會表示：「由於我們認為安全受到迫切威脅，平民不得不大量撤離。截至目前，已有40多萬人在七個省被安置到安全之處。」

柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）則說，截至昨晚，柬埔寨「已有10萬1229人被疏散到五個省的安全收容所或親戚家中」。

這兩個東南亞鄰國對於800公里長的殖民時代邊界長期爭議，雙方對邊境歷史古廟的主權訴求已多次引爆武裝衝突。

本週戰事是七月的五天衝突以來最嚴重的一次，當時造成數十人喪生、雙方共約30萬人流離失所，直到美國總統川普介入後，雙方才勉強同意停火。