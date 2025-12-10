快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

皮尤：美國宗教信仰衰退中 社會影響力降低

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導

美國年輕人越來越不承認信奉宗教！皮尤研究中心調查指出，美國年輕人的宗教信仰程度遠低於年長者，而現在年輕人相較於十年前更缺乏宗教信仰。專家認為，宗教衰落可能正在發生中，儘管美國的宗教不會消失，但它不會像過去那樣擁有社會影響力。

年輕人不信奉宗教

根據《皮尤研究中心》調查，美國年輕人或許不如其父母或祖父母一樣虔誠，只有略超過一半 (55%) 的年輕人承認信奉宗教。報告指出，美國年輕人的宗教信仰程度遠低於年長者，而現在年輕人相較於十年前更缺乏宗教信仰。

數據顯示，2007年至2022年間，沒有宗教信仰的美國人的比例從16%增至31%，而認同某種宗教的美國人比例則從84%降至69%。過去五年裡，無宗教信仰者的比例則穩定維持30%。

皮尤研究中心指出，近期宗教信仰的穩定性令人矚目，因為它是在宗教信仰長期衰落之後出現的，反映了幾十年來全國範圍內的宗教歸屬感、宗教行為和宗教信仰指標持續下降。

宗教衰落趨勢

宗教通訊社》報導，目前尚不清楚宗教衰落的趨勢會持續多久，但綜合社會調查的數據顯示，在20世紀末期，自認為是基督徒的美國人比例從90%下降到80%左右，並在穩定十多年後又再次下降，而無宗教信仰者的比例則呈現與基督教衰落相反的增長趨勢。

聖路易斯華盛頓大學宗教與政治中心教授伯格認為，宗教衰落可能正在發生中，儘管美國的宗教不會消失，但它不會像過去那樣擁有同樣的社會影響力。

【更多精采內容，詳見

信仰 美國 年輕人

延伸閱讀

傳奇影后驚傳驟逝！金芝美曾拍700部電影　美國辭世享壽85歲

AIT提醒：15日起申請美國H-1B等簽證者 要接受社群審查

川普放行輝達H200晶片銷中 美專家憂軍事風險

美媒：台積電生產輝達H200晶片 輸中須送美國安審查

相關新聞

美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

美國川普政府日前上周公布新版的「國家安全戰略」（National Security Strategy），專家學者認為新版...

川普風電禁令 法官判違法

法官8日認定總統川普今年初禁止新建風力發電計畫的命令違法，使聯邦政府的反風電行動遭遇重大挫敗，歐洲再生能源股股價9日應聲...

川普喊打高物價 民調回升

共和黨人樂見美國總統川普出手對付高物價，促使他最近一周的民調從谷底回升至41%，顯示他聚焦解決民眾負擔能力的問題，可能有...

魯比歐：美國關切泰柬交戰 敦促立即停止敵對行動

美國國務院網站9日發布國務卿魯比歐的聲明，表示美國對泰國、柬埔寨邊境多個地點持續的戰事和傷亡感到擔憂，強烈敦促立即停止敵...

吉米金摩走過下架風波 傳與ABC合約延長一年

知情人士今天透露，美國知名脫口秀主持人吉米金摩將與迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）延長一年合約。幾個月前，他的深夜脫口秀...

美耶誕市集過節氣氛濃 物價齊漲民眾仍看緊荷包

在美國首都華盛頓郊外的一處耶誕市集，即使現場瀰漫著歡樂的節慶氣氛，仍不足以驅散購物者對負擔能力的擔憂；在這個假期季節，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。