皮尤：美國宗教信仰衰退中 社會影響力降低

美國年輕人越來越不承認信奉宗教！皮尤研究中心調查指出，美國年輕人的宗教信仰程度遠低於年長者，而現在年輕人相較於十年前更缺乏宗教信仰。專家認為，宗教衰落可能正在發生中，儘管美國的宗教不會消失，但它不會像過去那樣擁有社會影響力。

年輕人不信奉宗教

根據《皮尤研究中心》調查，美國年輕人或許不如其父母或祖父母一樣虔誠，只有略超過一半 (55%) 的年輕人承認信奉宗教。報告指出，美國年輕人的宗教信仰程度遠低於年長者，而現在年輕人相較於十年前更缺乏宗教信仰。

數據顯示，2007年至2022年間，沒有宗教信仰的美國人的比例從16%增至31%，而認同某種宗教的美國人比例則從84%降至69%。過去五年裡，無宗教信仰者的比例則穩定維持30%。

皮尤研究中心指出，近期宗教信仰的穩定性令人矚目，因為它是在宗教信仰長期衰落之後出現的，反映了幾十年來全國範圍內的宗教歸屬感、宗教行為和宗教信仰指標持續下降。

宗教衰落趨勢

《宗教通訊社》報導，目前尚不清楚宗教衰落的趨勢會持續多久，但綜合社會調查的數據顯示，在20世紀末期，自認為是基督徒的美國人比例從90%下降到80%左右，並在穩定十多年後又再次下降，而無宗教信仰者的比例則呈現與基督教衰落相反的增長趨勢。

聖路易斯華盛頓大學宗教與政治中心教授伯格認為，宗教衰落可能正在發生中，儘管美國的宗教不會消失，但它不會像過去那樣擁有同樣的社會影響力。

