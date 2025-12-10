快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

佛州邁阿密變天 民主黨候選人贏市長寶座

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

美國佛羅里達州邁阿密今天舉行市長選舉，希金斯擊敗獲總統川普背書的共和黨籍候選人，成為近30年來首度在這個以西語系國家後裔為主城市贏得市長寶座的民主黨候選人。

路透社報導，邁阿密（Miami）市長選舉投票結束不到1小時之後，美國有線電視新聞網（CNN）和美聯社就預測民主黨的希金斯（Eileen Higgins）勝選。開票結果顯示，希金斯以18個百分點優勢領先她共和黨籍對手龔薩雷茲（Emilio Gonzalez）。

這場原本屬於地方性的非黨派選舉，過去鮮少受到全國關注，但如今因其成為檢視川普政治票倉選民情緒的關鍵試驗，而被視為重要的政治風向指標。

希金斯壓倒性勝利，進一步推升了民主黨在上個月一連串勝選中所累積的氣勢，同時也讓共和黨在2026年期中選舉維持對國會兩院多數的前景蒙上陰影。

今天這場選舉也加深了共和黨的憂慮，擔心川普在2024年大選中從民主黨手中爭取到的西語系國家後裔支持，是否已經開始動搖。

61歲的希金斯是斯瓦瑞茲（Xavier Suarez）1997年勝選以來，第一位贏得邁阿密市長寶座的民主黨人。

她不僅是當地史上第一位女性市長，且是自1990年代以來首位拿下首長寶座的非西語系國家後裔候選人。

邁阿密隸屬邁阿密戴德郡（Miami-Dade County），人口約48.7萬，其中多為西語系國家後裔。

民主黨 邁阿密

延伸閱讀

國際邁阿密奪冠夜「人生勝利組」貝克漢擁抱梅西　維多莉亞與孩子到場祝賀

川普喊打高物價 民調回升

過了川普還有一關！輝達對中出口H200挨批 黃仁勳恐被要求到國會作證

國會議員獲赦免續留民主黨 川普怒斥「忘恩負義」

相關新聞

美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

美國川普政府日前上周公布新版的「國家安全戰略」（National Security Strategy），專家學者認為新版...

川普風電禁令 法官判違法

法官8日認定總統川普今年初禁止新建風力發電計畫的命令違法，使聯邦政府的反風電行動遭遇重大挫敗，歐洲再生能源股股價9日應聲...

川普喊打高物價 民調回升

共和黨人樂見美國總統川普出手對付高物價，促使他最近一周的民調從谷底回升至41%，顯示他聚焦解決民眾負擔能力的問題，可能有...

魯比歐：美國關切泰柬交戰 敦促立即停止敵對行動

美國國務院網站9日發布國務卿魯比歐的聲明，表示美國對泰國、柬埔寨邊境多個地點持續的戰事和傷亡感到擔憂，強烈敦促立即停止敵...

吉米金摩走過下架風波 傳與ABC合約延長一年

知情人士今天透露，美國知名脫口秀主持人吉米金摩將與迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）延長一年合約。幾個月前，他的深夜脫口秀...

美耶誕市集過節氣氛濃 物價齊漲民眾仍看緊荷包

在美國首都華盛頓郊外的一處耶誕市集，即使現場瀰漫著歡樂的節慶氣氛，仍不足以驅散購物者對負擔能力的擔憂；在這個假期季節，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。