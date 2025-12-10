佛州邁阿密變天 民主黨候選人贏市長寶座

美國佛羅里達州邁阿密今天舉行市長選舉，希金斯擊敗獲總統川普背書的共和黨籍候選人，成為近30年來首度在這個以西語系國家後裔為主城市贏得市長寶座的民主黨候選人。

路透社報導，邁阿密（Miami）市長選舉投票結束不到1小時之後，美國有線電視新聞網（CNN）和美聯社就預測民主黨的希金斯（Eileen Higgins）勝選。開票結果顯示，希金斯以18個百分點優勢領先她共和黨籍對手龔薩雷茲（Emilio Gonzalez）。

這場原本屬於地方性的非黨派選舉，過去鮮少受到全國關注，但如今因其成為檢視川普政治票倉選民情緒的關鍵試驗，而被視為重要的政治風向指標。

希金斯壓倒性勝利，進一步推升了民主黨在上個月一連串勝選中所累積的氣勢，同時也讓共和黨在2026年期中選舉維持對國會兩院多數的前景蒙上陰影。

今天這場選舉也加深了共和黨的憂慮，擔心川普在2024年大選中從民主黨手中爭取到的西語系國家後裔支持，是否已經開始動搖。

61歲的希金斯是斯瓦瑞茲（Xavier Suarez）1997年勝選以來，第一位贏得邁阿密市長寶座的民主黨人。

她不僅是當地史上第一位女性市長，且是自1990年代以來首位拿下首長寶座的非西語系國家後裔候選人。

邁阿密隸屬邁阿密戴德郡（Miami-Dade County），人口約48.7萬，其中多為西語系國家後裔。