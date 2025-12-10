美肯塔基州立大學槍擊案釀1死1傷 凶嫌落網

快訊

中央社／ 肯塔基州法蘭克福9日綜合外電報導

美國肯塔基州立大學（Kentucky State University）今天發生槍擊事件，造成1人喪命、1人傷勢嚴重但情況穩定。警方表示，涉嫌犯案的槍手已遭逮捕。

路透社報導，當局在社群媒體發文指出，肯塔基州首府法蘭克福（Frankfort）警方接獲報案後，旋即趕赴現場逮捕凶嫌，並封鎖校園。

肯塔基州立大學發言人拒絕置評，僅表示校方將在今天稍晚發布聲明。

肯塔基州立大學成立於1886年，是一所歷史悠久的非裔人大學，約有2200名學生。

「紐約時報」援引校方發言人的話說，槍手並非該校學生，而兩名受害者都是學生，事發地點在學生宿舍外。

美聯社報導，這起槍擊案發生在下午3時左右，法蘭克福警方表示，「目前校園內沒有持續的安全威脅」。當局尚未公開說明槍手作案動機。

法蘭克福警方指出，警方逮捕巴德（Jacob LeeBard），並對他提出謀殺與一級攻擊指控。巴德來自印第安納州艾凡斯市（Evansville），此地距法蘭克福約240公里。

路易維爾（Louisville）電視台WLKY-TV播出的畫面顯示，有多輛警車停在學生宿舍外，現場拉起了封鎖線。校方暫未公布受害學生姓名。

肯塔基州立大學校長艾卡普（Koffi C. Akakpo）說，這是一起「無謂的悲劇」，「我們哀悼一名學生的逝去。作為家長，我無法想像我今天必須撥打這通電話給學生家長。」

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）也在社群平台X發布影片說：「暴力在我們的州或國家都沒有立足之地。讓我們為受影響的家庭和肯塔基州立大學學生祈禱，也希望這個世界別再發生這樣的悲劇。」

法蘭克福 社群媒體 發言人

