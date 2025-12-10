美國生活成本人人有感 川普鐵粉仍挺他能解決問題

快訊

中央社／ 賓州波科諾山9日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）或許曾把美國生活成本問題說成「騙局」，但他的鐵粉依然感受到經濟壓力。然而，他們仍相信總統能解決難題。

法新社報導，數百位民眾，許多戴著紅色「讓美國再次偉大」毛線帽，今天在刺骨寒風中排隊，只為在賓州鄉間的一間賭場聽川普闡述他的經濟議程。

有多人向法新社表示他們對物價高漲憂心忡忡，但並未直接將責任歸咎在79歲億萬富豪川普的身上。

26歲公共教育行政人員夏伊（Brianna Shay）說：「就我個人而言，現在的物價很高…但就像很多事情一樣，得先變得更糟，才會開始變好。」

她也呼應川普的說法，將目前情勢歸咎於民主黨籍的前總統拜登（Joe Biden）。她說：「很遺憾的，前任總統把我們害慘了，害得很慘。」

夏伊一邊緊握寫著「川普帶給我們希望」的標語牌一邊說：「我認為民眾未來將能負擔得起生活開銷，但他（川普）上任還不到1年，大家都知道這種事沒辦法在1年之內全部解決。」

在自家共和黨施壓下，川普已調整對通膨問題的說法，承認物價「確實有問題」，一改他上週有關這只是「騙局」的說法。

他今天現身賓州艾里山賭場渡假村（Mount AiryCasino Resort），就是為了傳達他正在努力解決物價問題的訊息。

排隊等進場的群眾中，30歲冷氣技師狄克斯（TevinDix）說：「情況有點艱難，大家都在苦撐。」但他對川普提出的政策方案仍充滿信心，且認為包含對美貿易夥伴課徵高額關稅等的政策很快就會收效。

「如果這些關稅措施繼續實施，讓其他國家把工作帶回來，讓更多美國人重返工作崗位。」

然而，根據民調，對許多美國民眾來說，生活成本問題日益惡化起碼有一部分應歸咎於川普的關稅措施。而川普的支持率也創下他1月重返白宮以來新低。

儘管認同有經濟壓力，參加這場賓州造勢活動的民眾仍熱切讚揚川普其他政策，包括他對移民的強硬作法。

另外也有人輕描淡寫地回應所謂的經濟困境。

70歲的強生（Mark Johnson）說：「剛過的黑色星期五寫下新猷，如果大家都沒錢，那（黑五購物的）錢是哪裡來的？」

這位退休人士拿著一個戴著耶誕帽的川普紙板人像說：「我的投資表現都很好，我很滿意。問題不可能一夜之間解決，這需要一點時間。」

