美新版國防法案 擬2030年前停止依賴中國顯示技術

美國參眾兩院昨天公布的「國防授權法案」（National DefenseAuthorization Act）最終版本，內容要求軍方在2030年前，停止依賴中國與其它國家提供的電子顯示技術。

路透社報導，每年修訂通過的「國防授權法案」，主要用於為美軍提供所需經費。參眾兩院的一個聯合委員會昨天公布此案最終版本，預計最早本週即可交付表決。

此案修正條款中，要求國防部制定一份到2040年為止的顯示器需求，這些顯示器廣泛用於手持電子產品到戰鬥機等各種裝備。

條款要求美軍制定一項策略，以徹底擺脫對中國、俄羅斯與其它國家在顯示器技術方面的依賴，並於2027年3月向國會報告進度。

如果國會通過這項法案，仍須美國總統川普簽署才能生效。

國家安全專家警告，中國在顯示器產業迅速崛起值得注意，例如京東方等公司搶下iPhone手機製造商蘋果（Apple）部分市場，導致日本與韓國等美國長期盟友占比下降，未來恐使美軍在衝突中，難以獲得所需的顯示器。