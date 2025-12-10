美新版國防法案 擬2030年前停止依賴中國顯示技術

快訊

中央社／ 舊金山9日綜合外電報導

美國參眾兩院昨天公布的「國防授權法案」（National DefenseAuthorization Act）最終版本，內容要求軍方在2030年前，停止依賴中國與其它國家提供的電子顯示技術。

路透社報導，每年修訂通過的「國防授權法案」，主要用於為美軍提供所需經費。參眾兩院的一個聯合委員會昨天公布此案最終版本，預計最早本週即可交付表決。

此案修正條款中，要求國防部制定一份到2040年為止的顯示器需求，這些顯示器廣泛用於手持電子產品到戰鬥機等各種裝備。

條款要求美軍制定一項策略，以徹底擺脫對中國、俄羅斯與其它國家在顯示器技術方面的依賴，並於2027年3月向國會報告進度。

如果國會通過這項法案，仍須美國總統川普簽署才能生效。

國家安全專家警告，中國在顯示器產業迅速崛起值得注意，例如京東方等公司搶下iPhone手機製造商蘋果（Apple）部分市場，導致日本與韓國等美國長期盟友占比下降，未來恐使美軍在衝突中，難以獲得所需的顯示器。

相關新聞

美智庫：新版安全戰略脫離大國競爭 對中態度不一

美國川普政府日前上周公布新版的「國家安全戰略」（National Security Strategy），專家學者認為新版...

川普風電禁令 法官判違法

法官8日認定總統川普今年初禁止新建風力發電計畫的命令違法，使聯邦政府的反風電行動遭遇重大挫敗，歐洲再生能源股股價9日應聲...

川普喊打高物價 民調回升

共和黨人樂見美國總統川普出手對付高物價，促使他最近一周的民調從谷底回升至41%，顯示他聚焦解決民眾負擔能力的問題，可能有...

魯比歐：美國關切泰柬交戰 敦促立即停止敵對行動

美國國務院網站9日發布國務卿魯比歐的聲明，表示美國對泰國、柬埔寨邊境多個地點持續的戰事和傷亡感到擔憂，強烈敦促立即停止敵...

吉米金摩走過下架風波 傳與ABC合約延長一年

知情人士今天透露，美國知名脫口秀主持人吉米金摩將與迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）延長一年合約。幾個月前，他的深夜脫口秀...

美耶誕市集過節氣氛濃 物價齊漲民眾仍看緊荷包

在美國首都華盛頓郊外的一處耶誕市集，即使現場瀰漫著歡樂的節慶氣氛，仍不足以驅散購物者對負擔能力的擔憂；在這個假期季節，美...

