聽新聞
0:00 / 0:00

川普：美國曾握有晶片100%市占 但「這個原因」拱手讓出主導地位

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透
Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題。路透

Politico在9日釋出美國總統川普8日接受專訪的影片，川普暢談了晶片、AI、美國經濟等多個議題，以下為訪談內容摘要：

美國曾主導晶片 入股英特爾讓美國大賺400億美元

川普說，「我們曾壟斷全世界，我們曾坐擁一切」，因為美國以前的總統不夠聰明、缺乏商業頭腦，或是底下的人沒做好工作，使得美國失去本來在晶片市場的主導地位，「我們在晶片的市占曾高達100%」，他並點名提到了英特爾。

他也說，今年英特爾來找他，該公司聲稱政府需要做些什麼，他告訴英特爾：「我會做的，但你們得交出你們公司10%的股份。」他認為，美國政府入股英特爾後，該公司股價一飛沖天，讓美國政府賺了400億美元。

空前AI盛世 巨額資金流入美國

川普說，美國經濟目前大好，「AI以前所未有的水準湧入，工廠正在全美各地啟用，18兆美元的投資流入美國。」他表示，美國以18兆美元穩坐龍頭，第二高則是中國的2兆美元，「我們有18兆美元，這最終會轉化為工作機會」。

自誇解決美中問題

川普說：「我在一趟旅行中帶回數兆美元，而且與習主席一同解決了關於稀土和磁鐵的問題」，這個問題「本來會讓整個世界停擺」，但最終成功獲得解決，對美國非常有利。

痛批歐洲正在走下坡 領導人軟弱

川普在談論歐洲事務時，展現了他向來不怕得罪人的語氣，「我認為他們軟弱，也認為他們太想政治正確」。他看不起這些美國盟邦無力控制移民、未能結束俄烏戰爭。他也透露會支持那些與他對這塊大陸願景一致的歐洲政治人物。

他痛批歐洲是由「軟弱」人士領導的一群「正在衰敗」國家。報導指出，這是川普迄今對這些西方民主國家最嚴厲的譴責，恐怕會讓法、德等已與川普政府關係相當緊張的國家，與美關係撕破臉。

美國 川普 俄烏戰爭

延伸閱讀

川普才批准銷陸！傳大陸將限制輝達H200晶片進口 恐與這原因有關

吉米金摩走過下架風波 傳與ABC合約延長一年

Netflix併華納 川普才質疑「有問題」 女婿即挺派拉蒙

阻各州自管 川普將簽AI行政令 反對派：總統無權干預

相關新聞

派拉蒙攔胡Netflix 爭併購華納

派拉蒙天空之舞八日對華納兄弟探索發動敵意收購，企圖以更高出價，奪回上周被Netflix搶先拿下的華納。派拉蒙來勢洶洶，投...

魯比歐：美國關切泰柬交戰 敦促立即停止敵對行動

美國國務院網站9日發布國務卿魯比歐的聲明，表示美國對泰國、柬埔寨邊境多個地點持續的戰事和傷亡感到擔憂，強烈敦促立即停止敵...

吉米金摩走過下架風波 傳與ABC合約延長一年

知情人士今天透露，美國知名脫口秀主持人吉米金摩將與迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）延長一年合約。幾個月前，他的深夜脫口秀...

美耶誕市集過節氣氛濃 物價齊漲民眾仍看緊荷包

在美國首都華盛頓郊外的一處耶誕市集，即使現場瀰漫著歡樂的節慶氣氛，仍不足以驅散購物者對負擔能力的擔憂；在這個假期季節，美...

「詐騙已成瘟疫」陸天娜提案 責成FBI牽頭聯邦各部會反詐

根據聯邦調查局(FBI)報告，全美範圍內去年因詐騙損失超過166億元，其中年長者損失達48億元。紐約州國會參議員陸天娜(...

總統可開除獨立機關首長？大法官言詞辯論傾向支持

2018年獲得前總統拜登任命的聯邦貿易委員會(FTC)委員蕾貝卡‧斯勞特(Rebecca Slaughter)今年3月遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。