川普喊打高物價 民調回升

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

共和黨人樂見美國總統川普出手對付高物價，促使他最近一周的民調從谷底回升至41%，顯示他聚焦解決民眾負擔能力的問題，可能有助提高支持度。

路透和益普索調查3-8日民調顯示，川普支持率從上月底的38%升至41%。38%是川普今年1月重返白宮以來的新低，他在第二任期之初支持率達47%。

川普人氣回升，主要是共和黨人的支持度大增10個百分點，69%共和黨人肯定他在生活成本方面的表現。另外約85%共和黨人認可他做為總統的整體表現。

包含所有受訪者的話，川普在生活成本方面的表現，支持率達31%，是表現最差的領域之一，不過仍優於11月底的26%。

共和黨在11月的幾場州選舉中表現不佳，民主黨抨擊川普政府未能處理通膨居高不下。川普近幾周來積極應對，調降了部分關稅稅率，並承諾打擊高漲的食品價格。

川普9日在賓州演說，將談論負擔能力等經濟議題。賓州是明年期中選舉的關鍵戰場，屆時眾議院有435席將改選，當地選戰競爭激烈。

目前美國通膨年增率達3%，高於川普4月全面開徵關稅前的2.3%。川普9日在內閣會議時表示：「我們解決了通膨、解決幾乎所有問題。」

他先前曾說負擔能力問題是「騙局」，民主黨人是物價問題的禍首。

川普 共和黨 通膨

