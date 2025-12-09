魯比歐：美國關切泰柬交戰 敦促立即停止敵對行動
美國國務院網站9日發布國務卿魯比歐的聲明，表示美國對泰國、柬埔寨邊境多個地點持續的戰事和傷亡感到擔憂，強烈敦促立即停止敵對行動。
魯比歐說，美方呼籲雙方應保護平民，並回歸泰柬兩國總理10月26日所簽訂「吉隆坡和平協議」裡概述的緩和局勢措施。該文件是在美國總統川普、馬來西亞總理安華見證下簽署。
路透9日報導，柬埔寨總理洪馬內的高階顧問蘇耀拉（Suos Yara）當天受訪時說，柬埔寨對立即與泰國進行雙邊會談態度開放。泰國外交部長希哈薩強調，柬方必須展現誠意，做出局勢降溫第一步，並排除第3方斡旋。
路透和美聯社等外媒9日稍早報導，泰柬最新邊境衝突始於7日小規模交火，雙方交戰9日又升級，已至少12人喪命，泰軍指控柬軍以火砲、火箭和無人機攻擊泰國陣地，柬國指稱泰軍開火炸死平民，雙方均矢言繼續打。白宮官員8日已說，川普期待泰柬履行結束衝突的承諾。
