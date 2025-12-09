泰柬邊境衝突再起 曼谷：不應以關稅手段強迫實現和平

快訊

中央社／ 曼谷9日綜合外電報導

泰國外交部長希哈薩今天接受路透社專訪時表示，關稅威脅不應作為施壓泰國與柬埔寨展開談判、停止邊境衝突的手段，強調衝突是否緩和下來取決於對方。

路透社報導，兩個東南亞國家7月爆發激烈衝突後，美國總統川普告訴雙方領袖，除非停止戰鬥，華府與兩國間有關降低貿易關稅的談判將會暫停，並藉此成功介入調停。

希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）在曼谷受訪時指出：「我們不認為，應該以關稅作為施壓泰國重返聯合聲明、重返對話進程的手段。」他說的是10月在川普見證下雙方簽署的擴大版停火協議。

「必須將泰柬關係的議題與貿易談判切割。」

川普尚未對新一波衝突發表評論，但白宮官員昨天表示，總統「致力於繼續停止暴力，並期待柬埔寨和泰國政府全面履行結束衝突的承諾」。

希哈薩指出，泰、柬目前情勢不利於第三方調解，堅持金邊方面必須展現誠意，率先採取行動。

他說：「如果對方真的想要結束衝突，我們隨時等待聽他們的說法。柬埔寨可以做的就是停止當前的行動，並表達出他們準備好進行談判。」

衝突 泰國 川普 柬埔寨 美國 曼谷

