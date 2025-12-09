吉米金摩走過下架風波 傳與ABC合約延長一年

快訊

中央社／ 洛杉磯8日綜合外電報導
知情人士今天透露，美國知名脫口秀主持人吉米金摩將與迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）延長一年合約。 路透社
知情人士今天透露，美國知名脫口秀主持人吉米金摩將與迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）延長一年合約。 路透社

知情人士今天透露，美國知名脫口秀主持人吉米金摩將與迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）延長一年合約。幾個月前，他的深夜脫口秀節目曾因與川普政府衝突一度遭下架。

一名熟悉內情的人士告訴法新社，這位深夜節目主持人將繼續主持「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!），合約延至2027年中。他的合約原本預定於2026年5月到期。

吉米金摩（Jimmy Kimmel）9月15日晚間曾在「吉米夜現場」節目的開場獨白中表示，保守派網紅柯克（Charlie Kirk）在猶他州巡迴演講中彈身亡後，「許多『讓美國再次偉大』（MAGA）陣營支持者正極力利用柯克遭槍殺一事來圖利」。

他接著播放了一段影片，影片中川普被問及柯克的死對他有何影響時，話鋒一轉，開始誇耀他在白宮興建中的新宴會廳，引發現場攝影棚觀眾哄堂大笑。

吉米金摩說：「這不是一個成年人哀悼一位被稱為朋友的人遭到謀殺的方式。這是一個4歲小孩哀悼金魚的方式。」

節目播出後，川普任命的聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）當時疑似威脅，若ABC聯播台不停播吉米金摩的節目，恐吊銷它們的執照。

隨後，擁有數十家聯播台的辛克萊廣播集團（Sinclair Broadcast Group）和Nexstar媒體集團（Nexstar Media Group）宣布，將從節目表中下架「吉米夜現場」，促使迪士尼（Disney）決定在全國範圍內暫停播出該節目。

不過，在公眾與好萊塢的強烈反彈下，「吉米夜現場」僅停播一週後便重返螢光幕，吉米金摩在回歸首集發表震撼獨白，抨擊川普政府打壓言論的行為「違背美國精神」。

吉米金摩後來持續針對川普，諷刺他在會議中打瞌睡，並且譏笑他念錯民主剛果總統齊塞克迪（FelixTshisekedi）等國際領袖的名字。

川普也不甘示弱，他昨晚於甘迺迪中心（KennedyCenter）頒獎典禮上，稱吉米金摩「很糟糕」。川普表示：「如果我的才華比不上吉米金摩，那我就不該當總統。」

