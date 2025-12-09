美國家公園免費進場：新納川普生日 取消民權紀念日

快訊

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國2026年起新制，居民在總統川普生日這天，將可免費進入包括大峽谷、優勝美地（Yosemite）等國家公園，法新社報導，這是川普政府近期提升總統個人能見度的最新措施。

不過，美國人將失去兩個全國性紀念日能夠免費進入國家公園的權利，也即元月第3個週一，這是民權運動領袖馬丁‧路德‧金恩（Martin Luther King Jr.）紀念日，以及6月19日，美國廢除奴隸制度的「六月節」（Juneteenth）。

川普政府表示，這項變動自明年1月1日生效，是總統推動「美國優先」政策的一環。

美國內政部聲明指出，2026年居民能夠免費進入國家公園的8天當中，將包括總統川普的生日6月14日，這一天恰巧也是美國國旗日，以紀念1777年美國國旗被正式採用。

批評人士認為，川普政府這項變更，是為了凸顯總統個人，同時淡化美國奴隸制度及民權奮鬥的歷史。

